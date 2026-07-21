¿Colombia ensambla y exporta vehículos eléctricos? Las cifras desmienten a Petro

El relato del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto crecimiento de las exportaciones de vehículos eléctricos hechos en Colombia está lejos de ser sólido. De hecho en 2026 no se ha exportado un solo vehículo colombiano de ese tipo. La premisa del mandatario es desmentida por las cifras de comercio exterior. Durante la instalación del Congreso este domingo, el mandatario destacó que el rubro de equipos de transporte fue el que más creció entre 2022 y 2025 dentro de las exportaciones colombianas. Según Petro, el principal motor de ese aumento fueron los vehículos eléctricos. “Lo que más creció en las exportaciones de Colombia se llaman camiones, carros, buses eléctricos exportados, hechos en Colombia”, afirmó el presidente durante su discurso. Sin embargo, las cifras de comercio exterior y las opiniones de expertos del sector muestran una realidad distinta. Le puede interesar: 8 mentiras y logros inflados de Petro sobre el sistema de salud durante su gobierno

Las cifras muestran solo dos exportaciones en dos años

De acuerdo con información recopilada por EL COLOMBIANO y datos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (Analdex), Colombia únicamente registró la exportación de dos buses eléctricos entre 2024 y 2025. En 2024 se exportó un bus eléctrico con destino a México por un valor de US$474.345. Un año después se registró el envío de otro bus eléctrico hacia Perú por US$195.988,5. Esto significó una caída de 58,7% en el valor monetario exportado entre ambos años. Según esos datos, en 2026 no aparecen registros de exportaciones de vehículos eléctricos. Las cifras también evidencian que no existen exportaciones masivas de carros, camiones o buses eléctricos fabricados localmente que respalden las declaraciones presidenciales de que el país vende internacionalmente dicha tecnología automotriz.

¿Existe ensamblaje de vehículos eléctricos en Colombia?

Rodrigo Ángel, director técnico de Andemos, aseguró que actualmente no existe ensamblaje de vehículos eléctricos ni híbridos en el país. “Eh, sí. Pues con las cifras de ustedes, no con las del Gobierno. Efectivamente, no existe ensamble de vehículos eléctricos en el país en la actualidad”, señaló el directivo. Ángel expresó que tampoco existen procesos de ensamblaje de vehículos híbridos y que los programas creados recientemente por el Gobierno apenas comienzan a desarrollarse. De hecho, los decretos que buscan incentivar esta industria fueron expedidos en mayo y junio de este año, por lo que todavía es prematuro hablar de resultados concretos.

“Entonces, todavía eso está incipiente y todavía falta ver qué empresas quieren acudir a estos programas y eventualmente poder empezar a hacer este tipo de ensambles en el país”, dijo el líder gremial.

¿Qué está proponiendo el Gobierno para impulsar esta industria?

Ángel se refiere al Decreto 595 del 11 de junio de 2026, por medio de ese documento se creó el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL) y el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E). El objetivo del Gobierno de Petro es convertir a Colombia en una plataforma regional de producción y ensamblaje de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, pero lo cierto es que todavía hay mucha tela por cortar. Le puede gustar: Reto que dejan vehículos eléctricos en Medellín: ¿qué pasará con miles de baterías que cumplen su vida útil? Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, precisó que la iniciativa busca fortalecer la inversión en la industria automotriz y promover la transferencia tecnológica, la generación de empleo y el desarrollo de cadenas productivas. El nuevo esquema contempla incentivos aduaneros y arancelarios para proyectos industriales nuevos destinados a la fabricación o ensamblaje de vehículos eléctricos e híbridos. Entre los beneficios se encuentra la posibilidad de importar componentes técnicos iniciales con arancel del 0%, incluyendo maquinaria, equipos especializados, moldes, sistemas tecnológicos y líneas piloto de producción. Además, durante 2026 y 2027 los beneficiarios podrán acceder a cuotas de importación de hasta 20.000 vehículos híbridos y eléctricos por año con un arancel reducido del 5%. Las autoridades precisaron que estos beneficios no aplican para actividades de simple importación o comercialización, sino únicamente para proyectos que desarrollen infraestructura industrial en el país. En otras noticias: Exclusivo | El legado ambiental que deja Petro: la deforestación repuntó y la minería ilegal se expandió

¿Puede Colombia desarrollar una industria de vehículos eléctricos?

Para Andemos, el modelo planteado por el Gobierno podría ser viable si logra atraer fabricantes interesados en invertir en Colombia. No obstante, Rodrigo Ángel aclaró que la propuesta se basa inicialmente en importar piezas y ensamblarlas localmente, más que en desarrollar tecnología propia o fabricar componentes avanzados para vehículos eléctricos. En su concepto el país aún no cuenta con cadenas de producción ni desarrollos tecnológicos especializados para este segmento. El directivo considera que, en el largo plazo, podrían surgir proveedores locales y mayores niveles de integración nacional, pero advirtió que ese escenario todavía está lejos de materializarse. De hecho, el nuevo régimen establece porcentajes mínimos de contenido colombiano que comenzarán en 2% en 2027 y aumentarán gradualmente hasta 8% a partir de 2030. Entérese: 4 de cada 10 carros nuevos en Colombia son eléctricos e híbridos: Tesla, BYD y Mazda lideran las ventas Asimismo, exige que al menos el 70% de la mano de obra utilizada en los procesos de ensamblaje, integración, validación técnica y puesta en marcha de los vehículos sea colombiana. Mientras estas iniciativas avanzan, las cifras disponibles muestran que Colombia todavía no cuenta con una industria consolidada de fabricación o ensamblaje de vehículos eléctricos ni con exportaciones significativas de este tipo de automotores

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