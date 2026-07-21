¿Colombia ensambla y exporta vehículos eléctricos? Las cifras desmienten a Petro

El relato del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto crecimiento de las exportaciones de vehículos eléctricos hechos en Colombia está lejos de ser sólido. De hecho en 2026 no se ha exportado un solo vehículo colombiano de ese tipo. La premisa del mandatario es desmentida por las cifras de comercio exterior.
Durante la instalación del Congreso este domingo, el mandatario destacó que el rubro de equipos de transporte fue el que más creció entre 2022 y 2025 dentro de las exportaciones colombianas. Según Petro, el principal motor de ese aumento fueron los vehículos eléctricos.
“Lo que más creció en las exportaciones de Colombia se llaman camiones, carros, buses eléctricos exportados, hechos en Colombia”, afirmó el presidente durante su discurso.
Sin embargo, las cifras de comercio exterior y las opiniones de expertos del sector muestran una realidad distinta.
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