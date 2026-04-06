Apartamentos de 2 habitaciones, entre $2 millones y $3,3 millones son los más buscados en arriendo en el país

El mercado de vivienda en Colombia cambió de ritmo. Lo que antes era una carrera por comprar, hoy se ha convertido en una apuesta por arrendar. Las cifras más recientes del portal Fincaraiz lo confirman, durante 2025, el 71% de las búsquedas de vivienda se concentraron en arriendo, frente a un 29% en venta.

Detrás de ese cambio hay varias caras de la moneda. La más evidente es económica con tasas de interés aún altas, menor capacidad de endeudamiento y una sensación de incertidumbre que lleva a los hogares a aplazar decisiones de largo plazo.

Pero también hay un cambio cultural, es decir, mayor movilidad laboral, preferencia por ubicaciones estratégicas y la necesidad de flexibilidad en un entorno cambiante.

Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz, asegura que el arriendo se convirtió en la opción que mejor se adapta a las nuevas dinámicas de vida.

“Esta demanda sostenida en el arriendo refleja una búsqueda de flexibilidad y ubicación en un entorno donde la oferta de vivienda nueva enfrenta desafíos importantes”, indicó Posada.

Entérese: Cómo Medellín pasó de ser una ciudad de dueños a una de inquilinos: era del 36% y ahora el 45% vive en arriendo