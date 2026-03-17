Personas que viven en arriendo subieron del 36% al 45% en la última década en Medellín

El costo de los arriendos en Medellín y el Valle de Aburrá parece que no para de subir. Más allá del turismo, la carestía ha sido impulsada porque hay más hogares —más pequeños y con menor acceso a compra de vivienda— buscando dónde vivir, mientras la construcción se ha desacelerado con caídas de hasta 55% en licencias y limitaciones de suelo urbanizable.
Así lo reveló un estudio publicado recientemente por la Pontificia Universidad Javeriana. Uno de los cambios más relevantes es la transformación en la tenencia de vivienda.
Entre 2015 y 2024, los hogares propietarios pasaron del 60% al 47%, mientras que los arrendatarios aumentaron del 36% al 45%. Esto ha llevado a un escenario en el que el mercado está prácticamente dividido entre quienes arriendan y quienes son dueños.
Entérese: ¿Qué zonas concentran mayor presión en los precios?
De acuerdo con los investigadores, este cambio ha incrementado la presión sobre la demanda de vivienda en arriendo, en un contexto donde la oferta no crece al mismo ritmo.