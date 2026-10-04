Así Apple y Samsung se disputan el ranking de los celulares más vendidos, ¿cuáles son?

Hay gente que cambia de banco, de peluquero y hasta de barrio sin pensarlo mucho, pero a la marca de su celular le es fiel durante años: quien arrancó con un iPhone difícilmente se pasa a Android y quien se acostumbró a un Samsung mira con desconfianza la manzana. De hecho, esa fidelidad quedó retratada en el ranking de los diez celulares más vendidos del mundo en el segundo trimestre del año, una lista que las dos marcas se repartieron cinco y cinco, sin dejarle un solo puesto a nadie más. En la medición hecha por Counterpoint, el primer puesto se lo llevó el iPhone 17, con 6% de las ventas mundiales, la misma porción con la que ya había liderado las ventas del primer trimestre. Para dimensionarlo, el iPhone 16 se había quedado con 4% en este mismo periodo de 2025, lo que significa que el nuevo modelo se llevó una tajada de mercado 50% más grande que la de su antecesor. Entérese: Apple habilita Tap to Pay en Colombia: el iPhone ahora puede recibir pagos como un datáfono

El primer puesto de la medición hecha por Counterpoint durante el segundo trimestre del año se lo llevó el iPhone 17, con 6% de las ventas mundiales.

El impulso de ventas de Apple

Buena parte del impulso vino de una decisión de Apple: darle al modelo de entrada lo que antes obligaba a pagar por un Pro. Con esa decisión, heredó la pantalla de 120 Hz, que hace más fluido cada deslizamiento, arrancó con 256 GB de almacenamiento y trajo el chip A19. Además incluyó una cámara frontal que permite tomar selfies horizontales sin girar el teléfono, todo desde US$799. Como resultado, sus ventas crecieron en India, Japón y Medio Oriente y África, y casi se duplicaron en Corea del Sur. Si el básico ganó por lo mucho que ofrece por su precio, el segundo y el tercer puesto demostraron que todavía hay quien está dispuesto a pagar por lo mejor. Estos lugares fueron para el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro, que estrenaron cuerpo de aluminio con cámara de vapor para que el teléfono no se caliente en las sesiones largas de juego, el chip A19 Pro y un teleobjetivo de 48 megapíxeles con zoom de hasta ocho aumentos con calidad óptica.

Samsung también domina la venta de celulares

El cuarto lugar trajo la primera sorpresa de la lista: el Galaxy S26 Ultra se convirtió en el Android más vendido del trimestre, algo que nunca había logrado un equipo de gama ultra premium de Samsung en un segundo trimestre. Concentró más de la mitad de las ventas de toda la serie S26 y su as bajo la manga fue la primera pantalla de privacidad de la industria, que oscurece la imagen para quien mira de lado y que es ideal para revisar la app del banco en un bus lleno sin que el vecino se entere del saldo. Del celular más caro de Samsung en la lista se salta al más barato, con el Galaxy A07 4G, que debutó en Indonesia por menos de US$100 y quedó de quinto con una carta que pocos esperan en esa gama: seis actualizaciones de sistema operativo y seis años de parches de seguridad. Luego, su hermano mayor, el Galaxy A17 5G, ocupó el sexto puesto con funciones que antes eran de gama alta por cerca de US$247: pantalla amoled, conexión 5G, resistencia al agua y al polvo con certificación IP54.

El séptimo lugar fue para el iPhone 17e, el equipo que muchos criticaron por confuso y que terminó colándose entre los favoritos con una jugada sencilla. Mantuvo el precio de US$599 pero duplicó el almacenamiento a 256 GB, lo que en la práctica fue un descuento de US$100. A eso le sumó MagSafe, para pegarle accesorios magnéticos como billeteras o cargadores, y el mismo chip A19 del iPhone 17. En el siguiente lugar quedó el Galaxy A17 4G, la versión sin 5G del A17, con procesador Helio G99, batería de 5.000 mAh y carga de 25W, pensada para los mercados donde la red de quinta generación todavía no es prioridad. Justo detrás, de noveno, se ubicó el Galaxy S26 básico, con batería de 4.300 mAh y carga de 25 W, que logró entrar a la lista pese a costar US$899, US$100 más que su antecesor. El último cupo fue para un conocido: el iPhone 16 que bajó a US$699 tras la llegada de la nueva generación y se volvió la puerta de entrada para quien quería un iPhone con Apple Intelligence sin pagar el precio del estreno. Siga leyendo: Gama media con IA y cámara de 50 MP: Samsung lanza en Colombia los Galaxy A57 y A37

El Galaxy S25, un nuevo capítulo en la inteligencia artificial en los celulares.

Un mercado más caro y más concentrado