Tras arancel de 100% de Ecuador, Colombia analiza convertirse en “socio pleno” de Mercosur

La relación diplomática y comercial entre Colombia y Ecuador llegó a un punto de no retorno. En una escalada de tensiones que parece no tener techo, el gobierno de Daniel Noboa anunció que, a partir del próximo 1 de mayo de 2026, las importaciones provenientes de Colombia deberán pagar un arancel del 100%.
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Esta drástica medida, que duplica la tasa del 50% que ya venía operando, representa un muro casi infranqueable para el intercambio de bienes entre ambas naciones y marca el episodio más crítico en la historia reciente del Pacto Andino.
Desde Quito, el Ministerio de Producción justificó la decisión alegando una supuesta falta de implementación de medidas efectivas en seguridad fronteriza por parte de Colombia. Sin embargo, el trasfondo es profundamente político.
El anuncio se dio apenas horas después de que Ecuador llamara a consultas a su embajador en Bogotá, como protesta por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, capturado tras la irrupción en la Embajada de México en abril de 2024.