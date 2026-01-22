Antioquia es el departamento más golpeado por guerra comercial con Ecuador: en riesgo ventas por US$415 millones

Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador sufrieron una fractura profunda tras un intercambio de retaliaciones políticas que se cocinó en menos de 24 horas. Lo que comenzó como un anuncio del gobierno de Daniel Noboa para imponer un arancel del 30% a los productos colombianos, terminó en una respuesta tajante del gobierno de Gustavo Petro: la suspensión total del suministro de energía eléctrica hacia el vecino país a partir de este jueves 22 de enero. Mientras el conflicto avanza, Antioquia figura como el principal afectado. Podría interesarle: Colombia le cortará la energía eléctrica a Ecuador a las 6 de la tarde de este jueves Como el mayor departamento exportador hacia el mercado ecuatoriano, Antioquia se encuentra en una posición vulnerable. Según datos recopilados por Analdex, las ventas externas desde estas montañas hacia Ecuador sumaron US$415,2 millones con corte a noviembre de 2025, superando a Bogotá (US$348 millones), Valle del Cauca (U$334 millones) o Cundinamarca (US$241 millones), entre otros. Para dimensionarlo, el departamento responde por la cuarta parte de los despachos colombianos (24,8%) a ese mercado, teniendo en cuenta que a noviembre de 2025 el país vendió un total de US$1.673 millones.

¿Qué productos exporta Antioquia a Ecuador?

De acuerdo con un análisis del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA, antes de este conflicto, las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia venían mostrando un dinamismo esperanzador, con un crecimiento del 12% hasta alcanzar los US$280,2 millones. Sin embargo, el arancel del 30% impuesto por Ecuador amenaza con borrar estos avances. Saúl Pineda Hoyos, director del Centro de Pensamiento de la EIA, advierte que el recurso de medidas unilaterales pone en entredicho los acuerdos de integración regional y genera una incertidumbre que paraliza las decisiones de inversión. La canasta exportadora regional que está en riesgo es variada. El análisis de la EIA identifica productos con un crecimiento fuerte que ahora se enfrentan a un muro arancelario. Por ejemplo, las ventas de aceites de palma crecían al 451,5%, las de motocicletas al 372% y las de productos de higiene como tampones al 31,6%. Encuentre: Colombia le apaga la luz a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30% Otros sectores de mediana participación pero alta proyección, como los poliésteres en formas primarias, que crecían al 76,6%, y el sector de confecciones —específicamente fajas y bragas con un aumento del 39,8%—, verán comprometida su rentabilidad al tener que subir sus precios un 30% para el consumidor ecuatoriano.

¿Qué pasará con la manufactura y energía que exporta Antioquia a Ecuador?

Para Manuel Naranjo, secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, la preocupación es doble. Por un lado, la industria manufacturera del departamento tiene un peso clave que promedia el 66% en las ventas a Ecuador, destacando productos químicos, jabones, champús y vehículos. Por otro lado, la energía eléctrica representa el 33% de lo que Antioquia le vende al vecino país, sumando más de US$130 millones. Aunque el arancel de Noboa inicialmente eximía a la energía, la decisión de Petro de suspender el suministro como “acto de reciprocidad” elimina de facto una tercera parte de los ingresos que Antioquia percibe por sus ventas a Ecuador.

La energía lidera las exportaciones de Colombia a Ecuador, encabezada por Antioquia. FOTO EL COLOMBIANO

Esta tormenta económica llega en un momento complejo. Naranjo señala que el sector productivo ya viene lidiando con factores internos asfixiantes: un ajuste del 23,7% en el salario mínimo, un dólar a la baja que resta competitividad a los exportadores y, ahora, este impuesto fronterizo. Al ser la manufactura un sector que compite principalmente vía precio, un incremento del 30% es, en la práctica, una invitación a que el mercado ecuatoriano busque proveedores en otros países, rompiendo encadenamientos productivos que tardaron años en construirse. Lea más: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianos

¿Cuáles son las empresas que más exportan de Colombia a Ecuador?

Detrás de las cifras hay empresas de todos los tamaños que sostienen miles de empleos. En el listado de los mayores exportadores de Colombia hacia Ecuador figuran nombres con fuerte presencia o sede en Antioquia. Compañías como Renault Sofasa y XM (encargado de liquidar y coordinar los intercambios internacionales de energía), aparecen en el radar de las más afectadas. Incluso, gigantes como Colgate Palmolive y Hino Motors ven amenazada su logística regional. Pero más allá de los grandes nombres, el secretario Naranjo advierte que existen pequeñas y medianas empresas que suministran insumos para estos procesos y que sufrirán el efecto dominó.

El impacto no es solo para quienes venden, sino también para quienes compran. Antioquia importa desde Ecuador productos como atún, aceites vegetales y químicos que sirven de materia prima para la industria local. Al responder Colombia con aranceles similares, el costo de producción para los fabricantes antioqueños subirá, trasladándose eventualmente al precio final que paga el consumidor en Medellín y el resto del departamento. Una espiral inflacionaria en la que, como advierte Javier Díaz, presidente de Analdex, no hay ganadores claros y los costos estructurales deterioran las relaciones bilaterales.

Colombia le corta el suministro eléctrico a Ecuador