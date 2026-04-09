Ecuador sube al 100% los aranceles para productos colombianos; “Esto es una monstruosidad”, contestó Petro

Ecuador subió del 50% al 100% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 mayo, una medida que tensa aún más las deterioradas relaciones entre ambos gobiernos. La víspera, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que el mandatario Gustavo Petro calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción. Lea también: Ecuador vuelve a subir aranceles a Colombia: la tasa queda en 50% El alza de los aranceles se da “tras ras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”, señaló en un comunicado el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador.

Desde Quito también se defendió la medida como una decisión propia de soberanía nacional. El Gobierno afirmó que la seguridad del país es una prioridad y que debe proteger a su población frente a las amenazas en la frontera. Además, insistió en que ambos países deben asumir responsabilidad compartida en la lucha contra actividades ilegales. “La seguridad nacional es una prioridad innegociable”, señalaron las autoridades. Entérese: Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia tras defensa de Petro a Jorge Glas: “es injerencia”

La repuesta de Gustavo Petro a Ecuador

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y calificó la decisión de Ecuador como una “monstruosidad” y que esto significa el “fin del Pacto Andino”. “Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos, y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”, escribió en su cuenta de X.