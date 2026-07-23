Mundial de 64 selecciones: el plan que podría cambiar la economía del fútbol

La posibilidad de ampliar la Copa Mundial masculina de la FIFA a 64 selecciones ya comenzó a generar debate mucho antes de convertirse en una propuesta formal. Aunque la iniciativa busca abrir más espacios para países con menor tradición futbolística, especialistas y dirigentes consideran que un torneo de esa magnitud también modificaría la distribución de ingresos, el valor de las eliminatorias y el equilibrio financiero del fútbol internacional. En ese contexto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoció durante una entrevista con la televisión suiza que un Mundial con 64 equipos es una de las alternativas que podrían evaluarse tras la realización del primer campeonato disputado con 48 selecciones. Le puede gustar: Fiebre del Mundial se sintió en Colombia: consumo de internet creció 30% y gasto de viajeros 500% Sus declaraciones reactivaron una discusión que trasciende lo deportivo y alcanza aspectos económicos, comerciales y logísticos. Más allá de los retos deportivos, una nueva expansión podría transformar la economía del futbol internacional, según un artículo de Reuters. Un Mundial con más participantes facilitaría la clasificación de numerosas selecciones nacionales, pero al mismo tiempo podría disminuir el atractivo comercial de las eliminatorias continentales, ya que el acceso al torneo sería menos exclusivo.

Ese escenario podría reducir el valor de los derechos de televisión de las fases clasificatorias y aumentar la importancia comercial del Mundial, el principal activo de la FIFA. Como consecuencia, las seis confederaciones regionales podrían depender cada vez más de los recursos distribuidos por la FIFA, fortaleciendo la influencia financiera y política del organismo rector del futbol mundial. Sin embargo, la propuesta encuentra resistencia entre varios dirigentes. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, manifestó el año pasado su rechazo a la iniciativa. “No creo que sea una buena idea para el Mundial en sí, y tampoco es una buena idea para nuestras eliminatorias. Así que no apoyo esa idea”, afirmó. La postura del organismo europeo no ha cambiado desde entonces. También el jeque Salman bin Ibrahim al-Jalifa, presidente de la Confederación Asiática de Futbol, expresó anteriormente su oposición y cuestionó hasta dónde podría llegar una expansión continua del torneo. La FIFA no respondió a las solicitudes de comentarios sobre este tema, según se destaca en un artículo de Forbes. Entérese: ¿Cuándo debutaría Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2030? Esto se conoce hasta ahora

¿Cuáles serían los desafíos logísticos de ampliar el Mundial?

El Mundial de 2026 marcó el mayor cambio de formato desde 1998 al pasar de 32 a 48 selecciones, con un total de 104 partidos disputados durante más de cinco semanas, de acuerdo con Forbes. Si se mantuviera la estructura actual, con grupos de cuatro equipos y una fase eliminatoria de 32 selecciones, un campeonato de 64 equipos alcanzaría los 128 encuentros. Eso significaría 24 partidos adicionales frente a 2026 y exactamente el doble de los que se disputaban bajo el antiguo formato de 32 selecciones. Sin una reducción del calendario o una mayor simultaneidad de partidos, el torneo necesitaría aproximadamente una semana adicional de competencia. La organización también sería más compleja. Para el Mundial de 2030 están previstos como anfitriones principales España, Portugal y Marruecos, mientras Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido inaugural cada uno para conmemorar el centenario del campeonato. Coordinar un torneo de 64 equipos entre seis países supondría un enorme reto operativo. Organizarlo en un único país sería todavía más exigente. En otras noticias: Atención: Néstor Lorenzo fue renovado en la Selección Colombia, pero hay cambios en su equipo técnico

Arabia Saudita enfrentaría mayores retos para 2034

El desafío sería especialmente significativo para Arabia Saudita, sede en solitario del Mundial de 2034. El país ya enfrenta dificultades de calendario debido a que el Ramadán comenzaría hacia mediados de noviembre de ese año, lo que dificultaría repetir la ventana de noviembre y diciembre utilizada en Qatar 2022 y podría obligar nuevamente a modificar el calendario internacional del futbol.

Además, un torneo con 64 selecciones exigiría más estadios, hoteles, instalaciones de entrenamiento, capacidad de transporte y miles de voluntarios adicionales, incrementando la presión sobre una infraestructura turística que aún está en desarrollo. Hasta ahora, Arabia Saudita ha propuesto 15 sedes para el formato vigente de 48 equipos: ocho estadios en Riad, cuatro en Yeda y otros ubicados en Khobar, Neom y Abha. Varias de estas obras ya avanzan con miras a la Copa Asiática de 2027. Puede leer: De la Segunda División a la élite: Gustavo Puerta quedó en el once ideal de jugadores revelación del Mundial 2026

¿Cómo afectaría a jugadores, ligas y federaciones?

La ampliación también incrementaría la presión sobre un calendario internacional ya saturado. Cada vez más ligas se alinean con el calendario europeo de agosto a mayo. La J-League japonesa iniciará próximamente su primera temporada bajo ese esquema, mientras que la Major League Soccer de Estados Unidos planea adoptar el mismo modelo desde el próximo año. En consecuencia, un eventual Mundial disputado durante el invierno boreal alteraría a un número creciente de competiciones nacionales. Los costos para las federaciones también seguirían aumentando. La Federación Francesa de Futbol estimó un gasto de 28 millones de dólares para disputar el Mundial de este año. Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol, indicó que la selección francesa probablemente necesitaría alcanzar al menos las semifinales para evitar pérdidas económicas. Durante el Congreso de la FIFA celebrado en abril en Vancouver, Diallo pidió un mayor respaldo financiero para las selecciones participantes. A ello se suman las preocupaciones sobre el bienestar de los futbolistas. Más partidos implican una mayor carga física para jugadores que ya afrontan calendarios cada vez más exigentes. Aunque un Mundial de 64 equipos permitiría que más países llegaran al mayor escenario del futbol, también reabriría el debate sobre el equilibrio competitivo, la duración del torneo, los costos para los aficionados y el riesgo de que el campeonato pierda parte de la exclusividad que históricamente ha impulsado su atractivo. Por ahora, el futuro de la propuesta dependerá, en buena medida, de la evaluación definitiva que haga la FIFA sobre el desempeño del primer Mundial disputado con 48 selecciones. Entérese: Federación de Fútbol de Noruega denunciará ante el Comité de Ética de la Fifa la intervención de Trump en el caso Balogun Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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