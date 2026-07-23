Mundial de 64 selecciones: el plan que podría cambiar la economía del fútbol

La posibilidad de ampliar la Copa Mundial masculina de la FIFA a 64 selecciones ya comenzó a generar debate mucho antes de convertirse en una propuesta formal. Aunque la iniciativa busca abrir más espacios para países con menor tradición futbolística, especialistas y dirigentes consideran que un torneo de esa magnitud también modificaría la distribución de ingresos, el valor de las eliminatorias y el equilibrio financiero del fútbol internacional.
En ese contexto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoció durante una entrevista con la televisión suiza que un Mundial con 64 equipos es una de las alternativas que podrían evaluarse tras la realización del primer campeonato disputado con 48 selecciones.
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Sus declaraciones reactivaron una discusión que trasciende lo deportivo y alcanza aspectos económicos, comerciales y logísticos.
Más allá de los retos deportivos, una nueva expansión podría transformar la economía del futbol internacional, según un artículo de Reuters.
Un Mundial con más participantes facilitaría la clasificación de numerosas selecciones nacionales, pero al mismo tiempo podría disminuir el atractivo comercial de las eliminatorias continentales, ya que el acceso al torneo sería menos exclusivo.