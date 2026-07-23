¿Qué significa que De la Espriella quiera recibir la banda presidencial en un cantón militar de Cauca?

A medida que cobra fuerza en el Congreso de la República la posibilidad de que Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar en el departamento del Cauca, surge la pregunta del por qué eligió ese lugar y cuál es el simbolismo detrás de esa idea. En primera instancia, hay que recordar que en su programa de gobierno, en el aparte de la “Seguridad Milagro”, el entonces candidato consignó que “las fuerzas militares y de policía volverán a tener el respaldo total del Presidente de la República como su jefe máximo y se fortalecerá toda su capacidad humana, técnica, informática, presupuestal y tecnológica”. Entérese: De la Espriella no irá a posesión de Keiko Fujimori en Perú, pero sí enviará delegados, ¿quiénes van?

El simbolismo militar: el respaldo a la Fuerza Pública en el programa de De la Espriella

De la Espriella parte de la premisa de que el gobierno saliente de Gustavo Petro puso en segundo lugar a la Fuerza Pública, por debajo de los acuerdos con los grupos criminales en el marco de la “paz total”. “Mi gobierno reconstruirá la moral, el mando, la capacidad, el prestigio y la claridad de misión de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra Policía. Nunca más volverán a ser tratadas como un estorbo vergonzante. Nunca más volverán a quedarse solas frente al crimen, ni solas frente al asedio ideológico”, dice el programa.

Y añade que “restableceré el compromiso de lealtad del Presidente con la Fuerza Pública. El Presidente volverá a ser el primer defensor político y moral de los soldados y policías de Colombia. Ser el principal abogado de los soldados y policías de la Patria”. Esto explica por qué De la Espriella pretende posesionarse como presidente en un cantón, no solo para rendir homenaje a los uniformados, sino para simbolizar que será su aliado y defensor. En otras noticias: Petro prohíbe usar bases militares para la posesión de Abelardo de la Espriella, pero no puede

¿Por qué la propuesta genera polémica?

Esta idea no ha estado exenta de controversias, pues en el Congreso hay voces que señalan que la democracia exige que la posesión sea ante un poder civil en vez de uno militar. “Si se le quiere hacer un homenaje a la Fuerza Pública, que el presidente se posesione ante el Congreso, donde él quiera, pero no en una guarnición militar. Tenemos que preservar la institucionalidad democrática y el efecto simbólico, y en el ejercicio simbólico el mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es absoluta y completamente equivocado”, opinó Rafael Nieto Loaiza, senador del Centro Democrático. La segunda cuestión a analizar es por qué eligió al Cauca. Por un lado hay una razón política: este es un departamento que históricamente ha votado por la izquierda, incluso en las últimas elecciones, y dentro del petrismo hay importantes figuras oriundas de allá, como la vicepresidenta Francia Márquez y el exfómula vicepresidencial Aida Quilcué. Posesionarse allá implica entonces una irrupción en el fortín electoral de sus rivales en las lides política. Lea aquí: ¿Qué hay detrás de los duros ataques al Centro Democrático en redes? De igual manera, el Cauca ha simbolizado el declive de la seguridad en Colombia, por cuenta de múltiples acciones terroristas perpetradas desde 2023, las cuales incluyen masacres, carrobombas, tomas guerrilleras, secuestros y asesinatos de líderes sociales. El grupo armado más beligerante es el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”).

Este personaje fue el primer objetivo militar declarado por De la Espriella desde su campaña. Vale la pena recordar que durante sus actos de proselitismo en tarimas, se proyectaba un video elaborado con inteligencia artificial, en el cual se veía a “el Tigre” ordenando un bombardeo letal al campamento de ese jefe terrorista. De modo que tomar posesión del cargo en esta zona implica también una advertencia a esos enemigos, y un mensaje a los colombianos de que la recuperación de la seguridad empezará por el lugar más complejo del orden público actual. Es importante indicar que si bien el Senado ya aprobó la solicitud del presidente electo, de recibir la banda presidencial en Cauca, todavía hace falta el visto bueno de la plenaria de la Cámara de Representantes. También le puede interesar “Si se posesiona frente a los militares, envía un mensaje equivocado”: el debate por la posesión de De la Espriella en una guarnición. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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