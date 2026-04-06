El precio de volver a la Luna: la misión Artemis II de la Nasa cuesta 4.000 millones de dólares

El pasado 1 de abril, cuatro astronautas, los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen, a bordo de la nave Orion dejaron atrás la atmósfera terrestre y pusieron rumbo a la Luna. Era la primera vez en 54 años que seres humanos se acercaban al satélite natural de la Tierra desde las misiones Apolo, cuyo último capítulo se cerró en diciembre de 1972 cuando los astronautas del Apolo 17 pisaron el suelo lunar por última vez. El mundo lo celebró con titulares espectaculares y fotografías impresionantes. Pero hay una pregunta que poco suena: ¿cuánto cuesta realmente todo esto? Según auditorías del Gobierno de Estados Unidos, poner en marcha la misión Artemis II, solo esta misión, cuesta entre 4.000 y 4.200 millones de dólares, equivalente aproxidamente a $15 billones, al cambio actúal con el peso colombiano. Para dimensionar verdaderamente lo que significa gastar esa inmensa cantidad de dinero en un solo lanzamiento hacia la órbita lunar, por ejemplo, el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 es de $546,9 billone, la misión Artemis II quema en cuestión de minutos casi el 3% de esos recursos. Para ponerlo en perspectiva, SpaceX, la empresa de Elon Musk, lanza su cohete Falcon 9 a unos 67 millones de dólares por vuelo. Es decir, la Nasa gasta en una sola misión tripulada lunar lo equivalente a más de 59 lanzamientos del cohete comercial más utilizado del mundo. “El presupuesto de la Nasa es mayor que el de cualquier otra agencia espacial en el mundo”, precisó Jared Isaacman, administrador de la Nasa. Y si se amplía el lente hasta ver el programa completo, la cifra se vuelve aún más contundente. La Oficina del Inspector General de la Nasa (OIG) estima que el programa Artemis en su totalidad, que abarca el desarrollo del cohete Space Launch System (SLS), la cápsula Orion, la infraestructura terrestre y las misiones Artemis I hasta la V y más, costaría 93.000 millones de dólares entre 2022 y 2026. Para lograrlo, se requirió décadas de investigación, contratos de alta ingeniería y la participación de gigantes de la industria aeroespacial como Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman, empresas que en conjunto han generado más de 70.000 empleos directos e indirectos gracias a estos contratos. En fotos: Artemis II: así se ve el “Gran Cañón” de la Luna antes de histórico sobrevuelo

¿En qué se invierte cada dólar de Artemis II?

Poner a cuatro personas hacia la Luna durante diez días no es un proyecto de fin de semana, por eso, el grueso del gasto de Artemis II recae sobre dos componentes fundamentales. El primero es el cohete Space Launch System, o SLS, cuyo diseño y fabricación supera los 2.000 millones de dólares por unidad producida. Es el cohete más potente construido por la Nasa desde el Saturno V de las misiones Apolo y, a diferencia de los lanzadores comerciales modernos, sus componentes no son reutilizables, lo que dispara el costo de cada vuelo. El segundo componente es la cápsula Orion, diseñada para mantener con vida a cuatro astronautas en condiciones extremas durante una misión de diez días en el espacio profundo. Sus sistemas de soporte vital y escudos térmicos, capaces de soportar temperaturas de reentrada que superan los 2.700 grados Celsius, representaron una inversión de 1.200 millones de dólares. A eso se suman otros 700 millones destinados a la modernización de las plataformas de lanzamiento y los centros de control del Centro Espacial Kennedy, más 300 millones adicionales en simulaciones, protocolos de recuperación en mar abierto y pruebas de seguridad. Conozca aquí: NASA da luz verde a tripulantes de Artemis II: los astronautas encienden motores hacia la Luna Por otro lado, la Agencia Espacial Europea (ESA) aportó el Módulo de Servicio Europeo, valorado en cientos de millones de dólares dentro de acuerdos de intercambio tecnológico. Incluso la Universidad de Sevilla participó en labores de rastreo de la misión, un detalle que habla de la dimensión global que ha adquirido el programa Artemis, sustentado hoy por los Acuerdos de Artemis firmados con más de 30 naciones.

La factura cósmica de Artemis II — El Colombiano Economía espacial · El Colombiano · Abril 2026 La factura cósmica

de Artemis II La misión que regresa humanos a la órbita lunar por primera vez en 54 años cuesta 4.100 millones de dólares, mientras SpaceX lanza cohetes por 67 millones. Un análisis de la brecha que define la nueva carrera espacial. Costo · Artemis II $4.100M por misión individual

(SLS + Orion + infraestructura) Programa Artemis completo $93.000M hasta 2025–2026

OIG / NASA Apolo (ajustado a hoy) $309.000M 6 alunizajes entre

1969 y 1972 Costo por lanzamiento — escala logarítmica (USD millones) NASA SpaceX Internacional Comercial pequeño Proyectado * Starship: proyección SpaceX, aún en pruebas · Escala logarítmica: cada segmento representa 10× el anterior Desglose costo Artemis II $4.200M total estimado Apolo vs. Artemis — comparación histórica Aspecto Programa Apolo Programa Artemis Periodo 1960–1973 2022–presente ¿Incluye alunizaje? Sí — 6 misiones No (Artemis II) Costo por misión ~$450M (1969) ~$4.100M Programa completo (ajust. hoy) ~$309.000M ~$93.000M Objetivo Carrera espacial Base lunar sostenible Tecnología Analógica Digital, parcialmente reutilizable Colaboración internacional Limitada +30 naciones Tijera presupuestaria — propuesta Trump 2026 −$5.600M recorte total a la NASA (−23% del presupuesto) +$1.000M impulso específico al programa Artemis Quedan en el limbo: astrofísica, heliofísica, exploración del sistema solar exterior y el reemplazo de la Estación Espacial Internacional (ISS). Voces clave "El presupuesto de la NASA es mayor que el de cualquier otra agencia espacial en el mundo." — Jared Isaacman, administrador NASA "Es un presupuesto de rendición." — Jack Kiraly, The Planetary Society "Gracias por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro." — Charles Duke, astronauta Apolo 17 (90 años)

Uno de los elementos más llamativos y costosos de la misión Artemis II no es un motor ni un sistema de navegación, sino su inodoro, un dispositivo de titanio cuyo desarrollo alcanzó los 23 millones de dólares. Diseñado por científicos de la Nasa, el sistema, conocido oficialmente como Sistema Universal de Gestión de Residuos, requirió seis años de investigación, pruebas y fabricación. Se trata de una estructura impresa en 3D, optimizada para operar en microgravedad, donde variables como la succión, la contención y la higiene son críticas para misiones tripuladas de larga duración. El proyecto contempló la construcción de dos unidades, cada una valorada en 11,5 millones de dólares. Una de ellas fue instalada en la Estación Espacial Internacional en 2020, reemplazando sistemas más rudimentarios, como bolsas plásticas, por un mecanismo de succión capaz de almacenar residuos de forma más segura y eficiente. Sin embargo, tras el despegue de Artemis II, la manguera del sistema de orina presentó una avería. La tripulación logró resolver el incidente en coordinación con los equipos en Tierra, evitando mayores complicaciones durante la misión. Le puede interesar: Estos son los cuatros astronautas que viajarán junto a la mascota Rise a la Luna en Artemis II

Artemis II vs. Apolo: ¿cuál programa fue más caro?

La comparación con el programa Apolo es inevitable, debido a que aquel esfuerzo monumental de los años 60 y 70, motivado en buena medida por la carrera espacial con la Unión Soviética, costó en términos nominales 25.800 millones de dólares entre 1960 y 1973. Ajustado a precios actuales, esa cifra oscila entre 300.000 y 338.000 millones de dólares, según The Planetary Society y documentos históricos de la Nasa. Solo los cohetes Saturno, que propulsaron a los astronautas hacia la Luna, representarían hoy unos 118.000 millones de dólares. Las naves Apolo, módulo de mando y módulo lunar, sumarían otros 100.000 millones. Comparado con esas cifras, el programa Artemis, con sus 93.000 millones de dólares, resulta considerablemente más barato en términos absolutos. Sin embargo, misión por misión, Artemis II es más costosa que cualquier vuelo individual del Apolo. Una misión Apolo de 1969 costó en su momento alrededor de 450 millones de dólares, equivalentes a unos 3.700 millones actuales, todavía por debajo de los 4.100 millones de Artemis II. Según la Oficina del Inspector General de la Nasa (OIG), la diferencia se explica en parte por los elevados estándares modernos de seguridad, la menor cadencia de vuelos que impide diluir costos fijos, y un proceso de desarrollo que se extendió durante años.

¿Por qué SpaceX lanza cohetes por menos del 2% del costo de la Nasa?

Por otro lado, el contraste con la industria privada es inevitable en este caso; mientras Artemis II cuesta más de 4.000 millones, un lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX ronda los 67 millones de dólares, menos del 2% del costo de la misión de la Nasa. Si se consideran solo combustible y reacondicionamiento de etapas reutilizables, el costo real puede caer a entre 15 y 28 millones. El Falcon Heavy, más potente, alcanza unos 97 millones por vuelo, todavía muy por debajo del SLS. El punto de inflexión podría ser Starship, aún en fase de pruebas, este sistema completamente reutilizable promete reducir el costo de lanzamiento a menos de 10 millones de dólares. De cumplirse, alteraría radicalmente la economía espacial. Otros actores también compiten en nichos específicos. Rocket Lab, con su cohete Electron, ofrece lanzamientos por 7,5 millones para satélites pequeños. China, con el Long March 5, se mueve en el rango de decenas de millones, lejos de los costos de misiones tripuladas.

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