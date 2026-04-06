Así funciona la plataforma PIX, el éxito brasileño odiado por Trump que eliminó el efectivo y derrotó a las tarjetas

Un sistema de pagos proveniente de Brasil ha desatado una tormenta geopolítica que involucra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario brasilero Luiz Inácio Lula da Silva y en la que estaría por entrar el jefe de Estado colombiano Gustavo Petro.

Se trata de PIX, que en menos de 6 años ha consolidado una revolución financiera sin precedentes. Es un sistema de pagos digitales que no solo compite con los gigantes estadounidenses Visa y Mastercard, sino que ya los ha superado en volumen de transacciones.

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Fue creado y administrado por el Banco Central de Brasil (BCB). PIX permite transferencias de dinero en tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Su funcionamiento es sencillo: en lugar de largos números de cuenta, los usuarios utilizan “claves Pix” (número de teléfono, correo electrónico o identificación nacional) o escanean un código QR para mover fondos en cuestión de segundos.

Este opera a través del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) y el Directorio de Identificadores de Cuentas de Transacciones (DICT), garantizando seguridad mediante mensajes cifrados y firmas digitales.

Para las personas el servicio es completamente gratuito, mientras que para las empresas las comisiones son mínimas (alrededor del 0,33%), lo que ha provocado que el uso de efectivo en Brasil caiga drásticamente, pasando de un 83% en 2021 a solo un 6% en 2025.