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Fiscalía pide condena contra Carlos Caicedo cuando fue alcalde de Santa Marta: “Todo fue nefasto”

Caicedo es señalado de haber direccionado un contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas.

  • Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y hoy candidato presidencial. Foto: Colprensa
    Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y hoy candidato presidencial. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Fiscalía solicitó este viernes formalmente la condena contra el exalcalde de Santa Marta y candidato presidencial, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por su responsabilidad en haber direccionado un contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas cuando estuvo en el cargo entre 2012 y 2015.

El ente investigador pidió que sea sentenciado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

Durante la audiencia de alegatos de conclusión, el fiscal del caso fue tajante al describir cómo las decisiones de Caicedo vulneraron el acceso a la salud de los samarios, dejando tras de sí un rastro de obras inconclusas y recursos públicos perdidos.

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El eje central de la acusación gira en torno al contrato para la modernización del centro de salud de Mamatoco, valorado en aproximadamente 6.500 millones de pesos. El proyecto, según la Fiscalía, arrancó sin un fundamento técnico claro y omitiendo observaciones vitales.

“Si uno pasa por ahí, su Señoría, el centro de salud de Mamatoco se encuentra en el suelo”, enfatizó el fiscal, graficando el abandono de la obra.

Un colapso en cadena y sobrecostos

El desastre de Mamatoco no fue un hecho aislado. La investigación determinó que, bajo la administración de Caicedo, se ordenó la demolición en cadena de los centros de salud de Bastidas, Candelaria, Taganga y La Paz, todo esto sin planeación ni justificación alguna.

Para intentar subsanar el caos de las obras a medio hacer, la administración firmó una serie de contratos adicionales que terminaron generando graves sobrecostos.

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Según los reportes entregados en la audiencia, de toda la red de proyectos anunciados por la alcaldía de Caicedo en este sector, solamente uno ha sido entregado a la ciudadanía.

La Fiscalía desestimó los argumentos de la defensa del exmandatario, asegurando que Caicedo no fue víctima de engaños por parte de subalternos, sino que conoció desde el primer día las irregularidades y fallas del proyecto.

De hecho, el ente acusador reveló que existen documentos firmados por él en los que intentó maniobrar para ocultar el desastre contractual.

“¿Conocía el señor alcalde que podría estar vulnerando una norma penal? La respuesta es que sí lo conocía. Tuvo toda la voluntad de contrariar el ordenamiento jurídico”, argumentó el fiscal.

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El representante de la Fiscalía cerró su intervención asegurando que se logró acreditar el dolo en las acciones del acusado: “Actuó con conocimiento de lo que estaba haciendo y con voluntad (...) Sabía que era atípico y estuvo dispuesto a la realización de esta conducta punible”.

Para resumir el impacto de esta gestión en la población más vulnerable de Santa Marta, el fiscal sentenció la obra de Caicedo con una frase lapidaria: “Todo fue nefasto”.

Las otras investigaciones que afronta Carlos Caicedo

La Fiscalía avanza con la investigación contra Carlos Caicedo por presuntos hechos de acoso sexual que involucran al exgobernador del Magdalena y hoy candidato presidencial.

El expediente fue asumido por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, luego de establecerse que las conductas denunciadas habrían ocurrido durante el periodo en el que Caicedo ejercía como gobernador.

Ese elemento, sumado a la naturaleza de las acusaciones, llevó al ente acusador a mover el caso a un nivel de mayor jerarquía y seguimiento.

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¿Por qué la Corte Suprema asumió la investigación contra Carlos Caicedo? Fuentes de la Fiscalía indicaron que el proceso fue priorizado por tratarse de denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres y por la gravedad de los relatos conocidos hasta ahora.

En este momento, el organismo adelanta la recolección y ampliación de testimonios con las víctimas, una etapa clave para definir el rumbo de la investigación. Hasta ahora, al menos cinco mujeres han entregado versiones en las que describen episodios reiterados de presunto acoso sexual.

A esto se suma una denuncia penal presentada por la congresista Ingrid Aguirre, quien acusa al exmandatario de haberla sometido a un proceso de victimización política, lo que amplió el alcance del expediente.

Los testimonios que sustentan el expediente de acoso Las acusaciones salieron a la luz pública tras revelaciones de la emisora LA FM que motivaron a varias mujeres a romper el silencio.

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En sus relatos, no solo señalan comportamientos individuales, sino un patrón de conductas que, según ellas, se habría normalizado durante la administración departamental y al interior del movimiento político Fuerza Ciudadana.

Las denunciantes sostienen que los hechos ocurrieron en un contexto de poder y jerarquía, y que existió un entorno que facilitó el silencio y la falta de controles internos.

Esos elementos están siendo evaluados por la Fiscalía para establecer si hubo responsabilidades penales más allá de los hechos individuales. Con la investigación en fase prioritaria y bajo conocimiento de fiscales delegados ante la Corte, el caso entra ahora en un punto decisivo.

El avance del proceso podría coincidir con el calendario electoral, un escenario que añade presión institucional y política sobre una figura que hoy busca llegar a la Presidencia de la República.

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Por su parte, Carlos Caicedo ha rechazado estos señalamientos, calificándolos como “falsas acusaciones”. El líder de Fuerza Ciudadana sostiene que estos ataques son recurrentes en épocas electorales y confía en que la justicia archivará estos casos.

“Como ha ocurrido con tantas falsas acusaciones en mi contra, utilizadas históricamente para intentar detenernos en épocas electorales, confiamos en que las instancias judiciales demostrarán que no existe delito alguno. No lo hubo cuando fui privado de la libertad durante cinco años y posteriormente absuelto. No lo hubo cuando fui acusado falsamente de crímenes durante veinte años y esos procesos fueron precluidos. No lo hubo en más de 400 investigaciones que terminaron archivadas”, le contestó a La FM.

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