Así se vive en un país que duplica los precios en un año

“Cuando llegué a Colombia estaba desesperada por conseguir mi tarjeta de crédito, sentía que iba a ser imposible acceder a los bienes de consumo habituales, y me sorprendió cuando me explicaban que aquí no era necesario para mercar, que ustedes mercaban de contado”, cuenta Lucía, una argentina que vive en Medellín hace un par de meses.

Y es que en su país lo normal es diferir el pago de gran cantidad de bienes y servicios porque las familias no llegan a fin de mes con el salario, entonces la costumbre es ir aplazando lo más posible los pagos. Además porque resulta estratégico, el precio de los productos se eleva todos los días, entonces es mejor comprar ya porque el mismo producto va a costar mucho más en un par de semanas. La planeación es de cortísimo plazo.