Así sería el golpe de la reforma tributaria al bolsillo de los colombianos: se radica este lunes

El proyecto de reforma tributaria que presentará este lunes, primero de septiembre, el Ministerio de Hacienda al Congreso abarcaría varias modificaciones al régimen impositivo, cuyo propósito es recaudar $ 26,3 billones y con esos dineros apalacar el Presupuesto General de la Nación para el año 2026, aforado en $556,7 billones.
En diversos pronunciamientos y escenarios el jefe de la cartera económica, Germán Ávila, ha dado algunas “puntadas” de lo que incluiría el texto que es clave de la financiación de gastos e inversiones de los últimos meses del gobierno de Gustavo Petro.