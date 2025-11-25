La infraestructura en Colombia observa el retroceso más profundo en dos décadas

El sector de infraestructura en Colombia enfrenta su mayor declive en más de veinte años. Según el área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, liderada por César Pabón, la construcción de obras civiles no solo perdió el impulso que traía desde inicios de siglo, sino que hoy está 28% por debajo de los niveles prepandemia y con un rezago crítico en carreteras del 44%. El tránsito incompleto entre las concesiones 4G y 5G, la baja ejecución pública y la incertidumbre institucional explican el deterioro.
