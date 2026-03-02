Fondo Soberano de Noruega saca a Ecopetrol de sus inversiones por presuntas violaciones a derechos humanos

El Fondo Soberano de Noruega decidió desinvertir y excluir a Ecopetrol de su portafolio tras concluir que la petrolera habría vulnerado estándares éticos relacionados con derechos humanos. Como lo reveló El Espectador, la determinación fue comunicada la semana pasada a los inversionistas del fondo que garantiza la liquidez de las pensiones en Noruega, mediante una publicación en el portal de Norges Bank Investment Management (NBIM). Hasta ahora no se han divulgado los detalles del análisis realizado por el Consejo de Ética. Puede leer: Con Petro, Ecopetrol acumularía caída de 73% en sus ganancias Ante esto, Mauricio Téllez, exgerente de Comunicaciones de Ecopetrol, explicó que el fondo de Noruega es uno de los mejores ejemplos en el mundo sobre cómo ahorrar los recursos del petróleo y garantizar un futuro próspero para una nación. “Tiene más de 2 trillones de dólares en un portafolio diversificado, desde renta fija hasta finca raíz y acciones de grandes empresas”. Añadió que se trata del mayor fondo de su tipo y que “la exclusión de Ecopetrol es una mala noticia para Colombia”.

El fondo soberano Noruego vende su participación en Ecopetrol al considerar que la petrolera colombiana violó los estándares éticos establecidos por el Consejo Ético en relación con el respeto a los derechos humanos.

Government Pension Fund Global: el mayor fondo soberano del mundo y su apuesta ética

El Fondo Soberano de Noruega, oficialmente llamado Government Pension Fund Global (GPFG), fue creado a comienzos de los años noventa para invertir los ingresos excedentes del petróleo y el gas y asegurar recursos para las generaciones futuras. Su estrategia es global y diversificada. Invierte en acciones, incluidas energéticas como Ecopetrol, renta fija, bienes raíces e infraestructura de energías renovables. La mayor parte de su crecimiento proviene de las rentas obtenidas bajo ese esquema de largo plazo. Dentro de sus criterios de inversión no solo pesan las variables financieras. También incorpora estándares éticos estrictos, particularmente en materia de derechos humanos y conducta empresarial. Estos criterios determinan tanto el ingreso como la permanencia de una empresa en el portafolio. Cuando el fondo concluye que no se cumplen los mínimos exigidos, procede a excluirla. Entérese aquí: Ecopetrol no podría importar gas de Venezuela sin licencia de Estados Unidos, advierte ministro de Minas

Consejo de Ética y derechos humanos: por qué Ecopetrol fue excluida

La decisión se fundamentó en la constatación de presuntas violaciones a los derechos humanos de comunidades en territorios donde opera Ecopetrol. El Consejo de Ética del Fondo, órgano independiente encargado de evaluar el cumplimiento de estándares mínimos, recomendó la exclusión tras su análisis. En la práctica, el Consejo investiga de oficio o con base en información pública, denuncias comunitarias, informes académicos, decisiones judiciales y reportes de organizaciones de derechos humanos. Cuando identifica un riesgo inaceptable o hechos probados de violaciones graves, puede recomendar la exclusión o la observación activa de la compañía. Esa recomendación se envía al gestor financiero del Fondo, NBIM, que toma la decisión final de desinvertir, usualmente siguiendo el criterio del Consejo. El énfasis no es sancionar retroactivamente, sino evitar que el capital público noruego contribuya directa o indirectamente a daños éticos graves. Puede conocer más: Polémica por reservas de Ecopetrol: 100 millones de barriles provendrían de cambios regulatorios

Sentencia T-390 de 2025 y pueblo Awá: el antecedente judicial clave

Según reportó El Espectador, ante la falta de un informe público específico del Fondo, cobra relevancia la sentencia T-390 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia. En esa decisión, el alto tribunal reconoció la vulneración grave, continua y acumulativa de los derechos fundamentales del pueblo indígena Awá, asociada a derrames de petróleo vinculados al Oleoducto Transandino. El fallo concluyó que tanto el Estado colombiano, accionista mayoritario de Ecopetrol, como la empresa y su filial incumplieron el deber de debida diligencia en derechos humanos al no prevenir, mitigar ni reparar impactos que han puesto al pueblo Awá en riesgo de exterminio físico y cultural. Ordenó, además, su reparación integral. Estas constataciones judiciales han sido documentadas y denunciadas por organizaciones como Dejusticia junto con autoridades Awá, y constituyen evidencia compatible con los estándares que activan los mecanismos de exclusión ética del Fondo noruego.

Implicaciones financieras globales: venta obligatoria y posible efecto dominó