¿Por qué Antioquia no protestó por alzas del predial, mientras otras regiones estaban bloqueadas?

Casi una semana duraron las protestas por el alza del predial en Santander, Boyacá, Norte de Santander, Casanare, Cundinamarca, Cesar y Risaralda. Corredores logísticos bloqueados, vehículos de carga pesada en las vías, alcaldes desmarcándose del Gobierno nacional y congresistas de todos los partidos exigiendo congelar el proceso.
Las protestas contra la subida del impuesto predial, provocadas por la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), recorrieron 13 carreteras. Pero Antioquia no apareció en ese mapa. ¿Por qué?
La respuesta está en un detalle técnico de la resolución del IGAC, de los 527 municipios cuyo avalúo catastral rural fue ajustado de forma automática por la Resolución 2057, ninguno pertenece a Antioquia. El departamento, sencillamente, no estaba en esa lista.
Y la razón de fondo es que el departamento lleva años construyendo su propio camino en materia catastral, que le permitió actualizar predios sin provocar el choque brusco que sacudió a regiones como Santander, Arauca o Boyacá.
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