Qué es el catastro y por qué es clave para la economía y los impuestos

El catastro es el inventario o censo actualizado de los bienes inmuebles, tanto del Estado como de particulares, que permite su identificación física, jurídica y económica.

En el aspecto físico, incluye la descripción detallada de los predios —terrenos y edificaciones— mediante herramientas como planos, mapas, fotografías aéreas e imágenes satelitales, que permiten determinar áreas, linderos y características de las construcciones. En el componente jurídico, registra la relación entre el propietario o poseedor y el inmueble, incluyendo datos como la identificación del titular y la matrícula inmobiliaria. En el aspecto económico, establece el avalúo catastral, que sirve como base para el cálculo del impuesto predial. En Medellín, el proceso de actualización catastral es adelantado por la Administración Municipal a través de la Subsecretaría de Catastro, adscrita a la Secretaría de Gestión y Control Territorial.

La actualización se realiza en todos los predios del municipio, incluyendo sus cinco corregimientos, con el objetivo de mantener actualizado el inventario inmobiliario de toda la ciudad. Este proceso permite contar con información precisa sobre el territorio, mejorar la gestión pública y garantizar una base sólida para el cobro del impuesto predial.

Actualización catastral en tres comunas y dos corregimientos

En una tarea que inició en enero y se extenderá hasta octubre, en Medellín se realizarán visitas a 6.000 predios en distintos sectores de la ciudad, como parte del proceso técnico previsto para 2026. El equipo de la Subsecretaría de Catastro estará en Robledo, San Javier y Castilla, y los corregimientos de San Cristóbal y Altavista. En febrero, la Alcaldía de Medellín reportó el inicio, en la comuna 7-Robledo, del precenso catastral, una fase inicial con una observación externa de los inmuebles para identificar posibles cambios en construcciones o usos del suelo para preparar y organizar el censo que se llevará a cabo en una etapa posterior.

Como novedad, este año esa tarea se desarrolla por comunas completas: primero, se adelanta el precenso y luego el censo catastral en el mismo territorio, y solo al finalizar ambas etapas continúa el siguiente sector. Esta metodología facilita una recolección de información más ordenada, ágil y clara para la comunidad. Según se explicó desde Subsecretaría de Catastro durante el precenso, los funcionarios no ingresan a los predios ni realizan mediciones; ellos identifican posibles cambios como ampliaciones, nuevos pisos o modificaciones en el uso del inmueble, lo cual deberá verificarse más adelante en el censo catastral, al momento de hacerse la visita interna. Este trabajo permite contar con información actualizada, brinda seguridad jurídica, facilita trámites como ventas o créditos hipotecarios y fortalece la planeación de la ciudad. La invitación es a que, cuando llegue el momento del censo, la ciudadanía abra las puertas y atienda al equipo designado para esas tareas.

Bajo esta dinámica, el equipo técnico proyecta intervenir cinco territorios priorizados como parte del proceso previsto para 2026, con cerca de 6.000 inmuebles a recorrer. El cronograma inició en Robledo, con 1.980 visitas (programadas entre el 15 de enero y el 24 de marzo); continuará en San Cristóbal, donde se prevé atender 840 casos (del 16 de abril al 28 de mayo); luego en San Javier, con 1.380 (entre el 16 de junio y el 12 de agosto); en Altavista, con 540 (del 24 de agosto y al 18 de septiembre); y cerrará en Castilla, con 1.260 recorridos previstos (entre el 29 de septiembre y el 30 de octubre).

¿Cómo se obtiene el avalúo catastral en un proceso de actualización?

Los avalúos resultantes del proceso de actualización catastral, se obtuvieron de acuerdo a la metodología establecida para tal efecto por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” mediante la determinación de las tablas de valores para zonas homogéneas geoeconómicas y de edificaciones, todo ello después de evaluar rigurosamente la base de datos de la investigación del mercado inmobiliario y aplicándolas después a cada inmueble de acuerdo a sus características propias.

Pero, ¿qué relación tiene el avalúo catastral con el impuesto predial? El avalúo catastral es la base gravable para calcular el valor del impuesto predial unificado. El avalúo catastral es el principal valor (insumo) que se tiene en cuenta para posteriormente aplicarle las tarifas fijadas por el Concejo Municipal y terminar liquidando el monto o valor a pagar por concepto de impuesto predial unificado. En conclusión, en la medida que se actualicen las condiciones físicas o jurídicas de su propiedad esto hace que el impuesto predial unificado varíe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre avalúo catastral y el impuesto predial? El impuesto predial es un tributo de carácter municipal, que recae sobre las propiedades urbanas o rurales, ubicadas en las respectivas jurisdicciones municipales.