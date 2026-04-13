Alcaldes niegan responsabilidad por aumentos en el impuesto predial que provocan protestas

El aumento del impuesto predial en varias regiones del país ha desatado protestas y bloqueos viales en departamentos como Santander, Norte de Santander y Boyacá. En medio de esta tensión, los alcaldes salieron a responder a los señalamientos que los responsabilizan por el incremento en este cobro. La controversia surgió luego de que el presidente Gustavo Petro atribuyera a los mandatarios locales parte de la responsabilidad por el alza del impuesto, lo que generó una reacción inmediata de las autoridades municipales. La Federación Colombiana de Municipios defendió la actuación de los alcaldes y aseguró que no están tomando decisiones arbitrarias ni responden a intereses particulares. Lea También: Bloqueos viales ya afectan el abastecimiento: 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo represadas en Colombia

Según el gremio, los mandatarios locales están aplicando lo establecido en la Ley 2294 de 2023, que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo. Esta norma ordena la actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, afirmó que responsabilizar a los alcaldes por el aumento del predial “es irresponsable y demagógico”, al tiempo que reiteró que se trata del cumplimiento de una política definida a nivel nacional.

¿Cómo influye la actualización catastral en el predial?

El proceso de actualización catastral ha modificado los avalúos de los predios en distintas zonas del país. Este ajuste, a su vez, impacta directamente el valor del impuesto predial que deben pagar los ciudadanos. De acuerdo con Fedemunicipios, esta medida fue impulsada por el Gobierno Nacional como parte de su estrategia de ordenamiento territorial y modernización del catastro. Le puede gustar: Campesinos bloquean vías de Santander por alza del predial: manifestantes denuncian aumentos de hasta 300% Sin embargo, en algunos territorios los incrementos han sido significativos, lo que ha generado inconformidad entre los contribuyentes y ha derivado en manifestaciones.

Protestas y presión en las regiones

El pronunciamiento de los alcaldes se produce en un contexto de creciente tensión social. En varias regiones del país, los ciudadanos han expresado su inconformidad por el incremento en el impuesto predial, especialmente en zonas donde los avalúos han aumentado de forma considerable. Estas protestas han derivado en bloqueos viales y otras manifestaciones que evidencian el impacto de la medida en la economía de los hogares. Entérese: Bloqueos en Santander cumplen cinco días y dejan pérdidas de hasta $120.000 millones Bloque de preguntas y respuestas: