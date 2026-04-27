De pasante a piloto: la historia de crecimiento profesional de Ricardo Cáceres dentro de Satena

En la aviación, los trayectos más importantes no siempre comienzan en la cabina de un avión. En muchos casos, se gestan años antes, entre aulas, pasillos de aeropuertos o incluso a partir de intereses que parecen ajenos al sector.
Ese es el caso de Ricardo Cáceres, hoy integrante del área de operaciones aéreas de Satena, cuya trayectoria evidencia cómo la formación, la disciplina y la perseverancia pueden consolidar una carrera dentro de la industria aeronáutica.
Y es que la trayectoria de Cáceres en la aerolínea es un ejemplo de crecimiento profesional dentro de la industria aeronáutica. Desde sus inicios como pasante, pasando por roles en mantenimiento, hasta avanzar hacia la cabina de vuelo como primer oficial, su historia está marcada por la disciplina, la formación constante y la perseverancia.