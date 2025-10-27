Las entidades financieras con mejores rendimientos: estas todavía ofrecen el 10% en CDT

Los Certificados de Depósito a Término o más conocidos como CDT han sido una alternativa de inversión para los usuarios bancarios en los últimos cinco años, ante las altas tasas de interés del Banco de la República, ya que han garantizado retornos más onerosos para los inversores.
Dichas tasas se han ido moderando por debajo del 10%, hoy se sitúan en un 9,25%. Razón por la que muchas de las entidades bancarias bajaron las tasas de rendimiento en dichos CDT y han bajado su atractivo.
No obstante, el mercado todavía cuenta con entidades que tienen tasas de dos dígitos en su rendimiento.