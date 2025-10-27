Gobernación de Antioquia pide refuerzo militar para “recuperar” a Briceño y el Gobierno ignoró cuatro solicitudes

En Briceño están a la mano de Dios y al olvido del Gobierno Nacional. Al menos así lo indicó el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, quien expresó que han enviado cuatro cartas al Ministerio de Defensa para el envío de más tropas a este municipio y por el momento todas han sido ignoradas.
Los llamados, mediante escritos digitales, fueron enviados entre el 19 y el 25 de octubre, pedían refuerzos del Ejército para recuperar los territorios en los que hay desplazamientos, todos ubicados cerca de la cuenca del río Cauca, de la disputa entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc.