Bloqueos viales ya afectan el abastecimiento: 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo represadas en Colombia

El impacto de los bloqueos viales en distintas regiones del país ya comenzó a sentirse con fuerza en uno de los sectores clave para la canasta básica, como el avícola.
A la fecha, se contabilizan cerca de 10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de carne de pollo que no han podido llegar a los mercados, lo que empieza a generar presión sobre la cadena de abastecimiento.
La situación se concentra principalmente en departamentos como Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, donde las restricciones a la movilidad han frenado el transporte de alimentos y afectado tanto la distribución interna como las operaciones logísticas del sector.