Bloqueos en la vía a Buenaventura ponen en riesgo 7.800 toneladas de alimento de pollo y huevo en el país

Los bloqueos en la vía a Buenaventura arriesgan el abastecimiento de pollo y huevo en Colombia, al represar 7.800 toneladas diarias de insumos avícolas.
Las protestas de comunidades de minería artesanal, que comenzaron el 19 de mayo en los sectores de Zaragoza y Bendiciones, restringen el paso en el principal corredor logístico del occidente colombiano.
La movilización responde a una resolución de la Agencia Nacional de Minería que limita las actividades extractivas en las zonas de reserva forestal del Pacífico.
La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) informó que esta situación interrumpe el flujo de materias primas esenciales para la nutrición animal. El Puerto de Buenaventura recibe mensualmente cerca de 234.000 toneladas de maíz, fríjol soya y torta de soya.
Este volumen representa el 31% de todos los granos importados por el país, los cuales se destinan a las plantas de alimento balanceado.