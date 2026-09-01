Bogotá, entre las ciudades de Latinoamérica donde más cuesta una cita romántica

Dicen que el amor no tiene precio, pero lo cierto es que conquistarlo sí valen un dinero de más y Bogotá ya tiene puesto en el ranking mundial de cuánto cuesta una cita. La capital colombiana ocupa el lugar 50 entre 69 ciudades analizadas en el Cheap Date Index, elaborado por el Instituto de Investigación de Deutsche Bank, que compara el costo de diferentes planes para una salida romántica. El dato llega justo cuando Colombia abre este °1 de septiembre el mes del Amor y la Amistad, una celebración que se vive en este país en una fecha distinta a la de muchas otras naciones, donde las parejas suelen festejar San Valentín en febrero. Bogotá es, además, la única ciudad colombiana incluida en este ranking internacional. Este informe mide en dólares el costo total de una “canasta fija” para una cita romántica, en la que se suman los precios de diferentes servicios e ítems considerados para comparar cada ciudad: una botella de vino, un par de jeans, un vestido, dos cafés, una cena para dos en un restaurante, dos entradas de cine, dos pasajes sencillos de transporte público y una carrera de taxi de 5 km. Le puede interesar: ¿Le alcanza para una hamburguesa triple? Una primera cita en Medellín ya cuesta entre $100.000 y $150.000

¿Cuánto puede costar una cita romántica en Bogotá?

En el caso de Colombia, el costo de esta canasta en Bogotá es de US$223, con la ropa como el principal componente del presupuesto, al representar 59% del valor total. El par de jeans y el vestido suman cerca de US$131, según el informe. Por otro lado, el vino comercializado en Bogotá es el decimocuarto más caro entre las ciudades analizadas, con un valor estimado de US$15 por botella. Este resulta ser uno de los elementos más costosos frente al resto del presupuesto local, pues otros servicios se ubican entre los más económicos del ranking: Bogotá ocupa el puesto 58 en cine, el 62 en café y el 58 en restaurantes. Allí, el ítem más costoso de la canasta para salir en pareja es la comida, calculada a partir del costo de un menú de dos platos para cada persona: en Nueva York cuesta US$140, mientras que en Bogotá equivale a unos US$42. Lea más: ¿Vivir en Medellín se volvió un acto de resistencia? Costo de vida se disparó 37% en cuatro años

La más caras en la región

Con Bogotá ubicada en el puesto 50 entre las 69 ciudades analizadas por el costo de financiar una cita romántica, también es posible comparar su posición dentro de América Latina. En la región, la capital colombiana se ubica en el tercer lugar entre las ciudades más costosas para salir en pareja, superada únicamente por Buenos Aires (Argentina), que lidera la región como la ciudad más cara para una cita romántica, con un costo total de US$322, y Ciudad de México, donde el costo promedio asciende a US$224.

¿Cuáles son las latinas más asequibles?

Entre las ciudades latinoamericanas analizadas, Río de Janeiro (Brasil) es la más barata para una cita, con una canasta de US$159. Le sigue Santiago (Chile), donde el costo asciende a US$173. Mientras que São Paulo (Brasil) ocupa el tercer lugar entre las más económicas, con US$216, apenas US$7 menos que los US$223 registrados en Bogotá.

Las ciudades más caras del mundo para tener una cita

El ranking mundial lo lidera Ginebra (Suiza), con una canasta para citas de US$475 en total, lo que representa una diferencia de US$252 frente a los US$223 que cuesta financiar una salida de este tipo en Bogotá. Le sigue Zúrich, también en Suiza, con un presupuesto total de US$467, por encima de Tel Aviv (Israel), la tercera ciudad más cara, donde se requieren US$426 para una cita. En el cuarto y quinto lugar se ubican Oslo (Noruega) y Copenhague (Dinamarca), ambas con un valor de US$377.

Ciudades más baratas para tener una cita

En el otro extremo están las cinco ciudades más baratas del mundo. El último lugar del ranking lo ocupa Nueva Delhi (India), donde la canasta suma US$103, una diferencia de US$120 frente al costo registrado en Bogotá y de US$372 en comparación con Ginebra, la ciudad más cara del listado. Después de Nueva Delhi se encuentran Bangalore, también en India, con US$106 para una cita romántica, y Mumbai, con un costo de US$115. Más arriba se ubica Yakarta (Indonesia), con US$135 por los productos y servicios incluidos en la canasta, y El Cairo (Egipto), donde se requieren US$141 para financiar una salida en pareja. Pese a las diferencias de precios entre las ciudades, que evidencian una amplia brecha entre las más costosas y las más económicas, los jeans son el ítem más caro de la canasta en 40 de las ciudades estudiadas. Le sigue la comida, calculada sobre un menú de dos platos por persona, que resultó ser el componente de mayor valor en 24 ciudades, un gasto que, además, es mucho más habitual durante una cita que la compra de un par de pantalones. Finalmente, cierra la lista el vestido de verano, identificado en cinco ciudades como el producto más costoso de la canasta para una “cita perfecta” con su pareja. Conozca también: Colombianos gastaron $1,23 billones en Amor y Amistad 2025, según Redeban: esto fue lo que compraron

Las diferencias en rubros

El Cheap Date Index muestra que, aunque salir en pareja en Bogotá resulta considerablemente más asequible frente a ciudades de países como Suiza o Estados Unidos, el presupuesto local tiene sus propias particularidades. Mientras servicios de ocio como el cine y el café se encuentran entre los más económicos en la capital colombiana, el costo total de la canasta se ve impulsado principalmente por el vestuario y, en menor medida, por el vino.

Economías divididas y la trampa del dólar en el ‘Cheap Date Index’

El ‘Cheap Date Index’ revela que los bienes transables igualan sus precios en todo el mundo, mientras que los servicios dependen del costo de la mano de obra local. Por eso, en ciudades como Bogotá la ropa cuesta casi igual que en Nueva York, pero la comida es 70% más barata. Al estar denominado en dólares, el índice refleja el tipo de cambio más que el costo de vida real. Esto explica por qué Tokio cayó 51 puestos tras la devaluación del yen o por qué Buenos Aires resulta más cara que Madrid debido a un peso sobrevalorado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: