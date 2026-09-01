Bogotá, entre las ciudades de Latinoamérica donde más cuesta una cita romántica

Dicen que el amor no tiene precio, pero lo cierto es que conquistarlo sí valen un dinero de más y Bogotá ya tiene puesto en el ranking mundial de cuánto cuesta una cita. La capital colombiana ocupa el lugar 50 entre 69 ciudades analizadas en el Cheap Date Index, elaborado por el Instituto de Investigación de Deutsche Bank, que compara el costo de diferentes planes para una salida romántica.
El dato llega justo cuando Colombia abre este °1 de septiembre el mes del Amor y la Amistad, una celebración que se vive en este país en una fecha distinta a la de muchas otras naciones, donde las parejas suelen festejar San Valentín en febrero. Bogotá es, además, la única ciudad colombiana incluida en este ranking internacional.
Este informe mide en dólares el costo total de una “canasta fija” para una cita romántica, en la que se suman los precios de diferentes servicios e ítems considerados para comparar cada ciudad: una botella de vino, un par de jeans, un vestido, dos cafés, una cena para dos en un restaurante, dos entradas de cine, dos pasajes sencillos de transporte público y una carrera de taxi de 5 km.
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