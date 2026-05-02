¿Vivir en Medellín se volvió un acto de resistencia? Costo de vida se disparó 37% en cuatro años

Hace unas semanas estas páginas contaron la noticia de una pareja de adultos mayores que se lanzó desde el piso 22 del edificio Andalucía, en el barrio Boston de Medellín, al parecer, acorralada por deudas que los obligaron a vender su casa. El caso sacudió a la ciudad y avivó una sensación cada vez más extendida: vivir en estas montañas, para muchos, se ha vuelto casi un acto de resistencia diaria.
La historia de la ‘eterna primavera’ a veces parece estar escrita sobre un palimpsesto (superficie donde se borra y se reescribe), en el que se elimina lo existente para trazar una visión de “progreso” que no siempre incluye a sus habitantes. El primer antecedente de gentrificación en la ciudad se remonta a hace más de 100 años, con El Chumbimbo, un barrio de artesanos y jornaleros que fue borrado de la memoria urbana. Sus pobladores terminaron pagando con su arraigo el costo de la modernización antioqueña.
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Ese ciclo de exclusión se ha intensificado en los últimos años por distintos factores y hoy se resume en expresiones como “Medellín está impagable”. La gente se queja de croissants a $39.000, hamburguesas a $70.000 y arriendos que trepan hasta los $5.000.000 por un apartamento de tres habitaciones.