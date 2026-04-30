Canacol Energy busca cancelar contratos de gas en Colombia y pone en alerta el suministro nacional

Canacol Energy, el segundo mayor productor de gas natural en Colombia, solicitó a un tribunal en Canadá autorización para cancelar varios contratos de suministro que mantiene con compañías en el país.
La petición, según reveló El Tiempo, fue presentada ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, en el marco de un proceso de reorganización financiera que la compañía inició a finales de 2025.
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