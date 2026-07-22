Pérdida de producción de Canacol agrava déficit de gas mientras se espera decisión de Supersociedades

La reducción en la producción de gas de Canacol Energy aumentó las preocupaciones sobre el abastecimiento del combustible en Colombia. La alerta sucede en momentos en que se espera la decisión de la Superintendencia de Sociedades sobre el reconocimiento de las medidas adoptadas por una corte canadiense dentro del proceso de reorganización financiera de la compañía.
Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, sostuvo que “la caída de la producción de Canacol Energy agrava el déficit de gas mientras el país espera la decisión de la SuperSociedades sobre sus contratos”.
Según explicó, la empresa, segundo mayor productor de gas natural del país, redujo su producción desde niveles cercanos a 200 GBTUD hasta 63,2 GBTUD, un volumen insuficiente para atender la totalidad de sus contratos firmes de suministro, que ascienden a 79,6 GBTUD.
El analista advirtió que esta menor disponibilidad de gas incrementa la presión sobre el mercado, especialmente en la región Caribe, donde el combustible es fundamental para el consumo de los hogares, la generación de energía eléctrica y la actividad industrial.