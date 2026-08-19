El 41% de los adultos ha sufrido fraude en línea en el país, según Become Digital

En los últimos años se han visto cambios de formas tradicionales de pago a las digitales. En estudios de Mastercard y Worldpay se evidencia que entre 60% y 90% de la población latinoamericana usa algún tipo de billetera digital de forma recurrente.
Esto, a su vez, implica la adaptación a las condiciones de ciberseguridad. Un estudio de Become Digital revela que el fraude digital en América Latina tiene una reducción de 46% en la tasa de acceso de intentos sospechosos.
Por otra parte, el último informe de TransUnion presenta que la vulnerabilidad más alta de los usuarios se encuentra en las etapas de creación de cuenta e inicio de sesión.
Le puede interesar: Centro de ciberseguridad en Colombia logra certificación internacional que pocos tienen en el mundo