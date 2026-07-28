¿Ciberataque a Ecopetrol? Publican información de 15 empresas del grupo y la compañía pide intervención de las autoridades

Ecopetrol confirmó este 27 de julio de 2026 que actores externos publicaron información copiada ilegalmente de 15 empresas pertenecientes al Grupo Ecopetrol, luego del incidente de ciberseguridad reportado días atrás.
La compañía, desde Bogotá, informó que adelanta acciones junto con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para retirar el contenido del acceso público, limitar su difusión y avanzar en las investigaciones sobre el ataque.