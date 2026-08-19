Defensoría alerta por falta de medicamentos en zonas afectadas por el terremoto que ya deja 302 IPS averiadas

La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto no solo dejó daños en viviendas y hospitales.
En Caldas, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo identificó una preocupación adicional: pacientes que requieren atención en salud mental están enfrentando dificultades para acceder a medicamentos esenciales, una situación que podría agravar su condición si los tratamientos se interrumpen.
La Unidad de Gestión del Riesgo, UNGRD, entregó el más reciente balance que deja la tragedia: 312 personas fallecidas y 4.380 heridas.
En cuanto a la infraestructura, se reportan 29.680 viviendas destruidas y 134.282 viviendas averiadas, evidenciando una afectación considerable en la población y en las condiciones habitacionales de las zonas impactadas.
Durante los recorridos de verificación humanitaria, en Caldas, la Defensoría encontró desabastecimiento de medicamentos como risperidona, quetiapina y escitalopram en albergues temporales y Centros de Larga Estancia para Personas Mayores.
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Por eso, hizo un llamado a las EPS e IPS para garantizar la entrega oportuna de los medicamentos y eliminar cualquier barrera administrativa que pueda retrasar la atención.
La respuesta comenzó a activarse. La Defensoría articuló esfuerzos con asociaciones médicas de Caldas para gestionar la donación y entrega directa de medicamentos e insumos destinados a pacientes con necesidades prioritarias de atención psiquiátrica y salud mental que permanecen en los albergues habilitados.