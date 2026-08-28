Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Dónde pagan mejor en América Latina? Estas son las ciudades con los salarios más altos

Un ranking de Deutsche Bank comparó 69 ciudades en el mundo y mostró una marcada diferencia entre los ingresos de los trabajadores latinoamericanos y los de Europa y Norteamérica.

  • Bogotá ocupa el quinto lugar entre las ciudades de América Latina con mayor salario neto promedio, según la medición de Deutsche Bank. Foto: Colprensa
    Bogotá ocupa el quinto lugar entre las ciudades de América Latina con mayor salario neto promedio, según la medición de Deutsche Bank. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
27 de agosto de 2026
bookmark

México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia concentran las ciudades latinoamericanas con los mayores salarios netos después de impuestos, según el informe Mapping the World’s Prices 2026, elaborado por Deutsche Bank.

El estudio compara los ingresos mensuales netos, expresados en dólares, de 69 ciudades del mundo. En el ranking global, Ciudad de México ocupa el puesto 57, seguida de São Paulo (58), Buenos Aires (59), Santiago de Chile (61), Bogotá (63) y Río de Janeiro (65).

Puede leer: Ni oficina todos los días ni teletrabajo: así es el modelo laboral que gana terreno en América Latina

Bogotá en el puesto quinto

Bogotá ocupa el quinto lugar entre las ciudades de América Latina con mayor salario neto promedio, según la medición de Deutsche Bank.

El ranking regional está encabezado por Ciudad de México, seguida por São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Río de Janeiro.

Vea aquí: Así va la reducción de la jornada laboral en América Latina: trabajar menos horas y seguir productivos

Los salarios mensuales netos promedio son:

Ciudad de México: US$1.059

São Paulo: US$853

Buenos Aires: US$842

Santiago: US$798

Bogotá: US$718

Río de Janeiro: US$594

Con un promedio de US$718 mensuales, Bogotá supera a Río de Janeiro, pero se mantiene por debajo de las otras cuatro ciudades latinoamericanas incluidas en la medición.

Aunque estas ciudades lideran la clasificación regional, sus salarios netos promedio están lejos de los registrados en las urbes con mayores ingresos del mundo.

América Latina mantiene una amplia brecha salarial frente al mundo

El informe muestra que Sudamérica tiene el rango salarial promedio más bajo y estrecho entre las regiones analizadas, con ingresos que van desde US$594 hasta US$853 mensuales.

Le interesa: Estas son las 15 ciudades de América Latina favoritas para viajar solo

En Europa, en cambio, los salarios netos promedio se encuentran entre US$1.300 y US$8.400, mientras que Norteamérica registra un rango de US$1.100 a US$7.600.

En Oceanía, los ingresos van de US$2.800 a US$4.400, mientras que Medio Oriente presenta un rango de US$1.200 a US$4.400.

Asia registra salarios de entre US$426 y US$4.000, mientras que África se mueve entre US$220 y US$1.700.

Esto explica por qué una ciudad puede estar entre las mejor remuneradas de América Latina y, al mismo tiempo, ocupar una posición baja en la clasificación mundial.

Zúrich encabeza el ranking mundial de salarios

La diferencia se hace todavía más evidente al revisar las primeras posiciones de la clasificación global.

Zúrich, Suiza, encabeza el ranking con un salario neto promedio de US$8.363 mensuales. Le siguen San Francisco, Estados Unidos, con US$7.601, y Ginebra, Suiza, con US$7.444.

Estados Unidos consigue ubicar cinco ciudades entre las diez primeras del listado.

En contraste, ninguna de las ciudades latinoamericanas analizadas alcanza los US$1.100 mensuales de salario neto promedio.

Lea también: Medellín hace parte de las ciudades con mayor riesgo ante olas de calor, según Oxford

Buenos Aires, Santiago y Río registraron caídas en sus salarios

La evolución de los ingresos medidos en dólares fue negativa en varias de las principales ciudades latinoamericanas.

Durante el período analizado, los salarios retrocedieron 5% en Buenos Aires, 5,4% en Santiago de Chile y 12,6% en Río de Janeiro.

Estas variaciones deben analizarse teniendo en cuenta el comportamiento de las monedas locales frente al dólar. Al estar los ingresos expresados en dólares, las fluctuaciones cambiarias pueden modificar significativamente los resultados del ranking, incluso cuando el salario en moneda local no haya caído en la misma proporción.

Puede leer: ¿Viajar será más caro? Nuevo impuesto a tiquetes internacionales preocupa al sector turismo en Colombia

Productividad explica parte de las diferencias salariales

Las brechas entre los ingresos de las ciudades no pueden explicarse únicamente por si una economía es considerada rica o pobre.

Clara Inés Pardo, académica y doctora en Economía de la Universidad del Rosario, explicó a Bloomberg Línea que las diferencias salariales reflejan factores como la productividad, la estructura económica, la formalidad laboral, la inversión y la capacidad de las empresas para generar empleos de mayor valor agregado.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Según la profesora de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario, uno de los factores de mayor peso en las diferencias salariales es la productividad.

Además: Las 10 multilatinas más grandes de América Latina que se expanden, según el BID

Los salarios sostenibles dependen, en buena medida, del valor que puede generar un trabajador. Una mayor productividad permite a las empresas tener mayor capacidad para sostener empleos con remuneraciones más altas.

Pardo señaló que entre 1991 y 2024 la productividad laboral latinoamericana creció apenas 0,9% anual, frente al 1,2% registrado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el salario neto promedio en Bogotá en 2026?
Bogotá tiene un salario neto promedio de US$718 mensuales en 2026, según el informe Mapping the World’s Prices de Deutsche Bank. La cifra corresponde al ingreso después de impuestos y ubica a la capital colombiana en el quinto lugar entre las ciudades latinoamericanas incluidas en la medición.
¿Qué ciudades de América Latina tienen los salarios netos más altos en 2026?
Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá encabezan el listado latinoamericano de salarios netos promedio. Sus ingresos mensuales son de US$1.059, US$853, US$842, US$798 y US$718, respectivamente. Río de Janeiro ocupa el sexto lugar, con US$594.
¿Por qué los salarios de América Latina son más bajos que los de Europa y Norteamérica?
Las diferencias salariales están relacionadas con factores como la productividad laboral, la estructura económica, la formalidad, la inversión y la generación de empleos de mayor valor agregado. Según Clara Inés Pardo, de la Universidad del Rosario, la productividad es uno de los factores de mayor peso: entre 1991 y 2024 creció 0,9% anual en América Latina, frente a 1,2% en los países de la Ocde.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos