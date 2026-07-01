¿Viajar será más caro? Nuevo impuesto a tiquetes internacionales preocupa al sector turismo en Colombia

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) manifestó su preocupación por la reglamentación del impuesto de salida del país por vía aérea, establecida mediante el Decreto 0625 de 2026, expedido el pasado 19 de junio por el Ministerio de la Igualdad.
La norma dispone que el impuesto será cobrado a nacionales y extranjeros, residentes o no en Colombia, al momento de comprar un tiquete aéreo internacional. El valor corresponde a un dólar estadounidense, o su equivalente en pesos colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente.
Los recursos serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y estarán destinados a financiar programas de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y la pornografía infantil.
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