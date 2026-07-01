¿Viajar será más caro? Nuevo impuesto a tiquetes internacionales preocupa al sector turismo en Colombia

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) manifestó su preocupación por la reglamentación del impuesto de salida del país por vía aérea, establecida mediante el Decreto 0625 de 2026, expedido el pasado 19 de junio por el Ministerio de la Igualdad. La norma dispone que el impuesto será cobrado a nacionales y extranjeros, residentes o no en Colombia, al momento de comprar un tiquete aéreo internacional. El valor corresponde a un dólar estadounidense, o su equivalente en pesos colombianos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente. Los recursos serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y estarán destinados a financiar programas de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y la pornografía infantil. Puede leer: Medellín despega con Wingo: nuevas rutas al Caribe, Centroamérica e impulso al turismo médico

Aumentaría la carga tributaria sobre el turismo: advirtió Anato

Aunque respaldó el objetivo social de proteger a la niñez, el gremio advirtió que crear un nuevo cobro para los viajeros internacionales podría afectar la competitividad del sector turístico. La presidenta ejecutiva del gremio, Paula Cortés Calle, afirmó que los tiquetes aéreos ya están gravados con un IVA del 19%, por lo que sumar nuevas cargas tributarias podría frenar el crecimiento del turismo, reducir la conectividad aérea y afectar el desarrollo económico del país. ”Compartimos plenamente el propósito de proteger a la niñez; sin embargo, consideramos que ese objetivo debe alcanzarse a través de mecanismos articulados desde las entidades competentes, sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas obligaciones operativas para el sector”, señaló la dirigente. Vea aquí: Turismo extranjero sube 27,6% en Medellín, pese a 121 casos de hurtos a junio

Anato asegura que ya existen mecanismos para financiar estas políticas

El gremio recordó que la legislación turística vigente ya contempla fuentes de financiación para prevenir la explotación sexual comercial de menores en el contexto de los viajes y el turismo. En ese sentido, explicó que el artículo 43 de la Ley 300 de 1996, modificado por la Ley 1101 de 2006, establece que un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), definido anualmente por su Consejo Directivo, debe destinarse a campañas y políticas de prevención sobre esta problemática. A ello se suman las multas impuestas a los prestadores de servicios turísticos en aplicación de la Ley 679 de 2001, recursos que también financian estas acciones. Le puede interesar: Turistas tendrán más información a la mano y mejores rutas en pueblos de Antioquia con vocación turística

El gremio insiste en reducir el IVA de los tiquetes aéreos

Anato reiteró además una propuesta que ha promovido desde hace varios años: reducir al 5% el IVA aplicable a los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios relacionados con el turismo. Para la asociación, resulta contradictorio reglamentar un nuevo cobro para los viajeros internacionales cuando ya existen instrumentos legales y recursos destinados a apoyar las labores de prevención, formación y sensibilización frente a la explotación sexual infantil. “Hemos sido reiterativos en la necesidad de establecer una tarifa del IVA del 5% aplicable a los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector. En ese sentido, preocupa que se reglamente un nuevo cobro al viajero internacional cuando ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención”, agregó Cortés Calle.

Piden cumplir el objetivo social sin afectar a viajeros ni al sector

La asociación aseguró que mantendrá una postura constructiva frente a la implementación del decreto y reiteró que cualquier decisión normativa debe cumplir su propósito social sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas cargas para las empresas del sector turístico. Más noticias: Un turista extranjero gasta al día US$160 en El Poblado, ¿se dolarizó Medellín? Según el gremio, preservar la competitividad del transporte aéreo será clave para fortalecer la conectividad del país y continuar impulsando el crecimiento del turismo y de la economía colombiana. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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