Medellín hace parte de las ciudades con mayor riesgo ante olas de calor, según Oxford

Una investigación de la Universidad de Oxford analizó 205 ciudades del planeta con más de un millón de habitantes y reveló para Colombia que Barranquilla ocupa el puesto 11 entre las urbes más expuestas al riesgo por olas de calor en todo el mundo.
Por su lado, Cali aparece en el lugar 54 y Bogotá en el 116. Medellín figura en el puesto 172.
El estudio, publicado en la revista Sustainable Cities and Society, además de medir la temperatura, también cruza el calor con la vulnerabilidad social, económica y demográfica de cada ciudad para calcular un riesgo real. Y los resultados para América Latina son preocupantes.
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