Colombia podría acceder a un crédito del FMI de hasta $56,6 billones, ¿qué está en juego?

Este domingo, en alocución, el presidente, Abelardo de La Espriella, alertó que la plata no alcanza para pagar la deuda ni para sostener el funcionamiento del Gobierno. Y anunció que Colombia abrirá negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar una salida ordenada a la crisis fiscal que, según él, heredó de la administración anterior. “Las finanzas públicas ya no aguantan más. El saldo está en rojo”. Por eso, ayer, el Gobierno nacional solicitó al FMI iniciar la misión técnica para realizar la Consulta del Artículo IV, un examen independiente sobre el desempeño de la economía colombiana y las políticas macroeconómicas del Ejecutivo. La solicitud se conoció después de la visita al país de Nigel Clarke, director gerente adjunto del organismo, quien se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el equipo técnico de la cartera. El ministro Gómez aseguró que el Gobierno recibió una situación fiscal compleja tras el cuatrienio anterior. Según las cifras de Hacienda, el Estado tiene gastos cercanos a $40 billones mensuales frente a ingresos de unos $29 billones, mientras una parte importante del presupuesto está comprometida con el pago de obligaciones. Por ejemplo, el déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que el Estado recibe y lo que gasta, cerró 2025 en 6,4% del PIB. Lo que agrava el cuadro es que durante el gobierno de Gustavo Petro se amplió como nunca el valor en pesos del déficit. En 2025 el déficit a financiar llegó a $117,8 billones y en 2024 a $114,5 billones. En los años de pandemia, esa cifra fue de $77,7 billones y $83,1 billones, respectivamente. La decisión cambia el libreto del Gobierno ya que hace tres semanas, durante la Convención Bancaria, el ministro Gómez había asegurado que el Gobierno no buscaría un acuerdo con el FMI como alternativa para enfrentar el elevado déficit fiscal. Por eso, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, reparó el viraje y recordó que el ministro había descartado esa opción y que ahora el Gobierno decidió avanzar en esa dirección. Para él, abrir las conversaciones es un paso adecuado frente al estado actual de las finanzas públicas.

¿Qué condiciones le pondría el FMI a Colombia?

Qué pide el Fondo a cambio de prestar, esa es la pregunta del millón. Por eso, Andrés Wills, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), explicó la diferencia principal entre acudir al FMI y buscar plata con bancos u otros inversionistas está en el costo del crédito y en las condiciones que vienen amarradas al préstamo. “El FMI suele poner condiciones y cobrar intereses más bajos. Te presto a unas tasas más bajas, pero te comprometes a hacer ciertas medidas que resuelvan el problema de fondo”. Wills advirtió que todavía no se conocen los compromisos concretos que podría plantear el FMI en una eventual negociación con Colombia. Esos compromisos dependerán del tipo de programa y de las conversaciones con el Gobierno. Aun así, precisó que entre las medidas que suelen contemplarse en este tipo de acuerdos figuran acciones para fortalecer los ingresos, combatir la evasión, promover reformas tributarias o ajustar el gasto público. “Puede ser una reforma tributaria, puede ser otro tipo de medidas que aumenten los ingresos. O pueden ser medidas que apunten a recortar los gastos”, afirmó. Por eso, Germán Machado, docente y economista, precisó que Colombia al trabajar para acceder a una linea de crédito especial del FMI, podría conseguir una PLL, es decir, la Línea de Precaución y Liquidez para ayudar a países que enfrentan algunas vulnerabilidades o necesidades de liquidez. “Podría pedir entre US$8.400 millones ($28,13 billones) y US$16.900 millones ($56,6 billones)y recibir un gran respaldo y voto de confianza sujeto a metas específicas”, agregó Machado, quien recordó que esta línea serviría como ancla de credibilidad para el programa económico, fortalecería la confianza de los inversionistas y facilitaría el acceso a otras fuentes de financiamiento..

¿Qué efectos tendría un acuerdo con el FMI para Colombia?

Para Mejía, un eventual programa con el Fondo cumpliría dos funciones. La primera, facilitar el acceso a financiamiento externo en condiciones más favorables que las del mercado. La segunda, fijar un programa de ajuste con metas cuantitativas y verificables para reducir de forma gradual el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública. El exdirector de Fedesarrollo estimó que uno de los principales efectos sería otro, aportar un respaldo externo al plan de ajuste fiscal. Dicho de otra forma, un sello de credibilidad. “Un acuerdo con metas verificables y revisiones periódicas puede ayudar a anclar las expectativas de los mercados sobre la trayectoria futura del déficit y de la deuda pública”. Si las conversaciones avanzan, Mejía consideró que el Gobierno debería buscar un esquema similar al de 1999. Es decir, un acuerdo multianual con metas fiscales y estructurales que puedan ser verificadas de forma periódica.

Por su parte, Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, consideró que el acercamiento puede tener relevancia precisamente por el acompañamiento que el organismo internacional podría darle al Gobierno. “Esto desde ya es buena noticia, porque representa la posibilidad de tener una entidad experta independiente acompañando al gobierno a trazar una senda creíble de sostenibilidad fiscal. Es la señal de disciplina fiscal que necesitan los mercados”. La economista explicó que todavía no está definido si Colombia buscaría un crédito directo del FMI. Un eventual acuerdo también podría facilitar el acceso a recursos de otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el BID o CAF. “No necesariamente se trata de acceder a un crédito directo del Fondo, sino de tener esa señal de disciplina que da el acompañamiento permanente. Esa es la real importancia de un acuerdo con FMI”. Para Meléndez, uno de los puntos que habrá que seguir es el tiempo que tome la negociación. Su expectativa es que antes de finalizar el año pueda existir un plan aprobado, aunque cualquier acuerdo tendría que pasar primero por el Directorio Ejecutivo del Fondo. “Acá la gran importancia es que tendremos al FMI como un aliado en la revisión constante del plan que se acuerde y poder ir tomando decisiones acertadas”.