Barbara Palvin y Dylan Sprouse ya son padres: La pareja compartió la primera fotografía con su hija

Barbara Palvin y Dylan Sprouse ya son padres. La pareja anunció el lunes 28 de septiembre el nacimiento de su primera hija con una fotografía en la que aparecen los tres de espaldas mientras ven un partido de los Los Angeles Dodgers.
En la imagen, Palvin y Sprouse llevan camisetas del equipo de béisbol y sostienen a la bebé, que también viste una camiseta de los Dodgers. La pareja optó por no mostrar el rostro de la recién nacida ni revelar todavía su nombre.
Entérese: Un mini Sprouse en camino: Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian que serán padres por primera vez