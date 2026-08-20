Menores de 35 años concentran cerca de 4 de cada 10 créditos otorgados en Colombia

Los jóvenes menores de 35 años concentran el 37,7% de los créditos otorgados en Colombia, aunque representan apenas el 18,1% del saldo total de la deuda, según datos de DataCrédito Experian. La cifra refleja la creciente participación de esta población en el sistema financiero, impulsada por las billeteras digitales, las fintechs, las empresas de telecomunicaciones y las alternativas de financiación de bajo monto. El acceso inicial al crédito también se concentra principalmente entre los jóvenes. Cerca del 70% de las personas que obtienen por primera vez un producto crediticio en Colombia tienen entre 18 y 28 años. Los datos fueron analizados por PayJoy y, aunque evidencian la cabida de más inclusión financiera en esta población, aún persisten obstáculos relacionados con el empleo, la informalidad, la estabilidad de los ingresos y la falta de historial crediticio. Le puede interesar: Seis consejos para solicitar un crédito en el segundo semestre y evitar errores que pueden salir caros

Billeteras digitales lideran la inclusión financiera de los jóvenes

El principal punto de entrada de los jóvenes al sistema financiero son las herramientas digitales. De acuerdo con cifras de Inmark, el 84,2% de los jóvenes bancarizados utiliza billeteras digitales para enviar y recibir dinero. Además, el 78,8% usa estas plataformas para realizar retiros, mientras que el 47,8% las emplea para hacer pagos digitales y recargas de celular. Este comportamiento muestra el creciente peso de las alternativas digitales en la relación de los jóvenes con el sistema financiero, especialmente entre quienes realizan sus primeras operaciones bancarias a través de cuentas de bajo monto y billeteras digitales. Sin embargo, la mayor utilización de productos transaccionales no siempre se traduce en un acceso inmediato a créditos de mayor valor.

¿Por qué algunos jóvenes tienen dificultades para acceder a un crédito?

El acceso financiado a un celular puede convertirse en la primera experiencia crediticia de muchos jóvenes. FOTO: CORTESÍA

Uno de los principales obstáculos es la situación laboral de la población joven. En Colombia, solo el 47% de las personas entre 15 y 28 años se encuentra ocupado, mientras que la tasa de desocupación juvenil alcanza el 15,3%. A esto se suma que cerca de 2,4 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, una situación que, junto con la informalidad y la inestabilidad de los ingresos, puede limitar el cumplimiento de los requisitos exigidos por las entidades financieras tradicionales. “Muchos jóvenes generan ingresos, estudian, trabajan de manera independiente o están dando sus primeros pasos en el mercado laboral, pero no cuentan con un historial crediticio ni con los soportes que exige el sistema tradicional”, afirmó Patricia Arteaga, directora de ventas de PayJoy. Según la directiva, “el reto está en ofrecerles una primera oportunidad para demostrar su capacidad y comportamiento de pago, a través de productos que respondan a su realidad económica”. Lea más: “La mitad de nuestras transacciones digitales se hacen por Bre-B”: presidenta de Bancamía

Los servicios de telecomunicaciones son la principal puerta de entrada al crédito

El análisis también muestra que el primer crédito de muchos colombianos no necesariamente llega a través de una entidad bancaria tradicional. Los servicios asociados a las telecomunicaciones representan el 47,6% de los primeros accesos al crédito, mientras que la financiación comercial y los modelos de compra ahora y paga después concentran otro 22,8%. La participación de estos actores también se refleja en el número de personas con obligaciones financieras en estos segmentos. Actualmente, 3,3 millones de adultos cuentan con financiación de equipos a través de empresas de telecomunicaciones, mientras que 1,7 millones tienen obligaciones con fintechs. En este escenario, la financiación de un celular puede convertirse para muchos jóvenes en su primera experiencia crediticia y en una oportunidad para comenzar a construir un historial financiero.

Financiar un celular, una puerta de entrada al sistema financiero

Para los jóvenes, el acceso financiado a un teléfono móvil puede cumplir una doble función. Por un lado, permite obtener una herramienta para conectarse, estudiar, buscar empleo o desarrollar actividades productivas. Por otro, puede convertirse en un primer paso dentro del sistema de crédito. Cumplir de manera responsable con las obligaciones de pago puede contribuir a construir un historial y facilitar posteriormente el acceso a otros productos, como tarjetas de crédito, líneas de financiación o préstamos de mayor monto. “El acceso a un celular va mucho más allá de la conectividad, para muchas personas representa la posibilidad de estudiar, trabajar, generar ingresos y acercarse por primera vez a servicios financieros”, explicó Arteaga. La directiva añadió que una primera experiencia responsable con un producto de financiación puede “abrir el camino hacia productos de mayor alcance” y contribuir, en el largo plazo, al cumplimiento de metas personales y profesionales. Conozca también: ¿Lo suplantaron y sacaron un crédito a su nombre? Esta es la ley que le evita pagar esa deuda

El reto: ampliar el acceso sin desconocer la realidad de los jóvenes

Aunque los menores de 35 años concentran una parte importante de las operaciones de crédito, su participación en el saldo total de la deuda sigue siendo menor. Mientras representan el 37,7% de los créditos otorgados, concentran solo el 18,1% del valor total adeudado. Esto evidencia que su participación está concentrada, en buena medida, en productos de menor monto y en primeras experiencias de financiación. Para que el acceso al crédito continúe ampliándose entre esta población, el reto, según PayJoy, pasa por desarrollar productos que tengan en cuenta la realidad laboral y económica de los jóvenes. La financiación de equipos tecnológicos, las soluciones fintech y otras alternativas de menor monto podrían seguir funcionando como una puerta de entrada para construir historial crediticio y, posteriormente, avanzar hacia productos financieros de mayor alcance. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: