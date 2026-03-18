Los mejores países para jubilarse en 2026: Europa domina y Colombia pierde terreno

Cada vez más personas no solo piensan en dónde viajar o trabajar, sino en cuál es el mejor lugar para vivir su jubilación. Factores como la calidad del sistema de salud, el costo de vida, la estabilidad económica y el bienestar general se han convertido en variables clave al momento de tomar esta decisión.
De acuerdo con el más reciente Índice Global de Jubilación de Natixis Investment Managers, el país que ofrece las mejores condiciones para retirarse es Noruega, consolidándose como líder mundial gracias a su equilibrio entre finanzas, salud, calidad de vida y bienestar material.
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