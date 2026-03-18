Los mejores países para jubilarse en 2026: Europa domina y Colombia pierde terreno

Cada vez más personas no solo piensan en dónde viajar o trabajar, sino en cuál es el mejor lugar para vivir su jubilación. Factores como la calidad del sistema de salud, el costo de vida, la estabilidad económica y el bienestar general se han convertido en variables clave al momento de tomar esta decisión. De acuerdo con el más reciente Índice Global de Jubilación de Natixis Investment Managers, el país que ofrece las mejores condiciones para retirarse es Noruega, consolidándose como líder mundial gracias a su equilibrio entre finanzas, salud, calidad de vida y bienestar material. Le puede interesar: Estos son los 10 mejores destinos para jubilarse en 2025, ¿Colombia está incluida?

Noruega, el mejor país del mundo para pensionarse

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El estudio, que evalúa 44 países, ubica a Noruega en el primer lugar con una puntuación que ronda entre el 81% y el 83%, dependiendo de la medición. Su fortaleza principal está en el sistema de salud, donde alcanza cerca del 90%, además de altos indicadores en calidad de vida y bienestar. Uno de los factores determinantes es su sistema sanitario, financiado en gran parte con recursos públicos, lo que permite un acceso amplio y eficiente. A esto se suma una alta esperanza de vida —superior a los 80 años— y sólidos indicadores sociales, que también han sido reconocidos por el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.

Europa domina el ranking: Suiza e Islandia completan el podio

En el segundo lugar se ubica Suiza, con cerca del 80% de puntuación. Aunque es uno de los países más costosos del mundo, destaca por su sistema de salud obligatorio y altamente regulado, que garantiza cobertura y calidad en la atención. El tercer puesto lo ocupa Islandia, con un 79%, impulsado por su seguridad, estabilidad y condiciones de vida. A pesar de su tamaño, ofrece ventajas como energía relativamente asequible y un entorno natural privilegiado. El listado lo completan países como Irlanda (que incluso llegó a ocupar el segundo lugar en la medición más reciente), Australia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca y República Checa. Lea más: Más temprano que tarde Colombia tendrá que subir la edad de jubilación, la tasa y semanas de cotización

Movimientos clave: Irlanda sube, Singapur sorprende

Uno de los cambios más llamativos del informe es el ascenso de Irlanda, que alcanzó su mejor posición histórica al ubicarse en el segundo lugar, destacándose especialmente en el componente financiero. También sobresale Singapur, que registró el mayor salto en la clasificación, subiendo 12 posiciones gracias a mejoras en el bienestar material. Por otro lado, países como Canadá mostraron caídas importantes, mientras que Estados Unidos subió ligeramente hasta el puesto 21, aunque con retrocesos en calidad de vida y bienestar.

Colombia retrocede en condiciones para la jubilación

En contraste, Colombia no muestra un panorama favorable. El país descendió hasta el puesto 44, con una puntuación cercana al 34%, evidenciando un deterioro frente a años anteriores. Este resultado refleja desafíos estructurales en aspectos como el acceso a la salud, la estabilidad financiera y las condiciones de vida para los adultos mayores. Según explicó José Luis León, directivo de Natixis en el país, “garantizar una jubilación digna requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y las personas, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional”. Conozca también: ¿Colombia está preparada para hacer lo mismo que China, al subir la edad de jubilación?

Un reto global: más adultos mayores y menos ahorro

El informe advierte que la presión sobre los sistemas de pensiones seguirá aumentando. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para 2050 al menos el 30% de la población mundial tendrá más de 65 años. A esto se suma el impacto de la inflación: el 66% de los inversionistas asegura que está ahorrando menos debido al aumento del costo de vida, mientras que el 69% cree que esto afectará negativamente su retiro. En este contexto, el Índice Global de Jubilación insiste en que la seguridad financiera en la vejez dependerá cada vez más de una planificación anticipada y de políticas públicas sólidas que garanticen condiciones dignas para las próximas generaciones de jubilados.

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