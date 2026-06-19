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Colombia trabaja más que nadie en la OCDE, pero produce menos riqueza por hora

Mientras un trabajador colombiano dedica en promedio 43,2 horas semanales a su empleo, el mayor registro entre los países de la OCDE, cada hora trabajada genera apenas 21,2 dólares de PIB. El contraste refleja uno de los principales retos estructurales del mercado laboral colombiano: largas jornadas, pero baja productividad.

  • Aunque Colombia lidera el ranking de horas trabajadas en la OCDE, ocupa el último lugar en productividad laboral medida por PIB generado por hora. FOTO: EL COLOMBIANO
    Aunque Colombia lidera el ranking de horas trabajadas en la OCDE, ocupa el último lugar en productividad laboral medida por PIB generado por hora. FOTO: EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 59 minutos
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Colombia encabeza un ranking que pocos quisieran liderar. Según los más recientes datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los trabajadores colombianos son los que más horas laboran a la semana entre los países miembros del organismo, con un promedio de 43,2 horas semanales.

La cifra supera incluso a la de México (42,3 horas) y Costa Rica (41,7), economías que tradicionalmente también se ubican entre las que registran jornadas laborales más extensas.

Sin embargo, detrás de ese liderazgo hay una realidad menos favorable: todo ese tiempo invertido en el trabajo no se traduce en mayores niveles de riqueza o eficiencia económica.

De acuerdo con el informe Compendium of Productivity Indicators 2024 de la OCDE,...

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