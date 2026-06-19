Colombia trabaja más que nadie en la OCDE, pero produce menos riqueza por hora

Colombia encabeza un ranking que pocos quisieran liderar. Según los más recientes datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los trabajadores colombianos son los que más horas laboran a la semana entre los países miembros del organismo, con un promedio de 43,2 horas semanales. La cifra supera incluso a la de México (42,3 horas) y Costa Rica (41,7), economías que tradicionalmente también se ubican entre las que registran jornadas laborales más extensas. Sin embargo, detrás de ese liderazgo hay una realidad menos favorable: todo ese tiempo invertido en el trabajo no se traduce en mayores niveles de riqueza o eficiencia económica. De acuerdo con el informe Compendium of Productivity Indicators 2024 de la OCDE,...