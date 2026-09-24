Así pueden las pasajeras activar en Colombia Uber Mujeres para viajar con conductoras

La plataforma de movilidad Uber anunció oficialmente el lanzamiento gradual de ‘Uber Mujeres’ en Colombia, una opción dentro de su aplicación que permite a las usuarias solicitar viajes conducidos preferiblemente por conductoras mujeres o como suelen denominarse en la plataforma, arrendadoras.

Esta función está disponible en Bogotá, Medellín y Cali. Para la gerente general de la compañía en la región Andina, Ángela Mendoza, esta herramienta nace directamente de las peticiones de las propias usuarias.

“Uber Mujeres es el siguiente paso de un camino que comenzó escuchando a las mujeres para que ellas también puedan decidir cómo quieren moverse”, afirmó a través de un comunicado, agregando que el número de arrendadoras activas en la aplicación en Colombia ha experimentado un crecimiento de más del 1.000 % en los últimos cinco años.

Lea también: Uber despedirá al 10% de sus empleados en el mundo

Este lanzamiento sitúa a Colombia en la lista de países de la región donde la función ya se ha consolidado, entre ellos México, Argentina, Chile y Brasil. Además, se suma a opciones similares desarrolladas por otras plataformas en el país, como DiDi Mujer, inDrive (Filtro de Usuarias Mujeres) y Cabify Mujer.