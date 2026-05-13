¿Usted qué haría? Mujer se lanzó de un carro en movimiento tras discutir por la tarifa del viaje

Un impactante video registrado por una cámara de seguridad en Brasil se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el momento en que una mujer se lanzó de un vehículo en movimiento tras una presunta discusión con el conductor por el valor de un viaje.

El hecho ocurrió en una vía del país sudamericano y, según reportaron medios locales, la pasajera habría discutido con el conductor de un servicio de transporte por aplicación debido a una tarifa cercana a 1,75 dólares.

En las imágenes se observa que el vehículo avanza a velocidad moderada mientras una de las puertas traseras permanece abierta. Segundos después, la mujer se arroja desde el interior del carro y cae violentamente sobre el pavimento, donde termina dando varias vueltas por el impacto.