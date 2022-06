No muchos emprendedores en Colombia tienen el presupuesto para tomar un local en alquiler y empezar a vender sus preparaciones. Es por ello que los camiones se han convertido en una tendencia importada que les ayuda a reducir los costos fijos.

Mario Guardiola es el nombre de uno de los pioneros en el acondicionamiento de estas unidades, que también son conocidas como food trucks. Él narró que hace seis años quiso montar su camión, pero descubrió que no existía en el mercado local un taller realmente especializado en este tipo de trabajo.

“Antes tocaba contactarse como con diez proveedores diferentes, porque el de la carrocería no hacía cocinas, el de las cocinas no hacía instalación de gas y no había una solución todo en uno, entonces detecté la oportunidad”, comentó Guardiola.

Una vez que descubrió esa demanda insatisfecha, le dio vida a Colombian Food Trucks, una empresa domiciliada en Bogotá con la que ya ha logrado entregar cerca de 400 vehículos completamente personalizados. Y antes de pandemia, llegó a generar 10 empleos directos.