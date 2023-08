Hay siempre una expectativa en esta subasta, sobre todo por el precio, porque varios estudios hablan de que el precio del espectro en Colombia es muy alto y que las obligaciones de hacer para las empresas resultan siendo muy onerosas frente a lo que reciben por el servicio, ¿han evaluado eso para esta subasta?

“Pues yo no te puedo hablar ahora de precios porque sería una irresponsabilidad, toda vez que estamos en medio de una subasta, pero lo que te puedo decir es que el gobierno obviamente entiende que tiene que sacar precios de mercado y que tiene que ser totalmente objetivo, ni muy caro, que no permita que la tecnología se implemente, ni muy barato, que el gobierno pierda. Tenemos que tener un precio justo y quien hace esa valoración del espectro no es el Ministerio, es una entidad independiente y muy técnica que lo valora, que es la Agencia Nacional del Espectro (ANE)”.

En los últimos días hemos estado publicando noticias con respecto a la solicitud de Tigo y Movistar para la creación de red única. ¿Usted cómo ve esa posibilidad?

“Lo que pasa es que yo en eso no soy competente. El competente de eso es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Entonces, por supuesto, por responsabilidad jurídica, no podría pronunciarme, porque no importa mi opinión sino la de la SIC, que tiene la última palabra en estos temas”.

Pero sí estaría en manos del Ministerio la decisión acerca de la unión temporal para el uso del espectro...

“Pues es que ellos ya tendrían que decidir si participarían juntos o no participarían juntos en la subasta”.

Pero me refiero al espectro que ya se les asignó...

“Es que ellos hoy no pueden juntar el espectro hasta tanto la SIC no les autorice. El espectro se asigna a empresas y no pueden juntar ese espectro hasta que no se vuelvan una sola empresa. Y en este caso ellos no están pidiendo crear sola empresa, sino que están solicitando la unión de la infraestructura, que no es técnicamente una fusión. Entonces ellos, para unir el espectro o para unir sus antenas o para fusionarse como empresas, necesitan pasar por la SIC. Este es un mercado totalmente regulado en el que tienen que respetarse los usuarios y la libre competencia, solo la SIC es la autorizada para ese tipo de cosas”.