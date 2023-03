Colombianos toman menos leche y el sector se resiente

Aunque el acopio formal de leche en Colombia se empezó a recuperar y el invierno ha dado tregua, permitiéndole a los ganaderos sobreponer márgenes y afrontar el fuerte aumento de costos en los insumos, pareciera que esto no ha sido suficiente para que el sector vuelva a brillar.

Ante esto, Asoleche manifestó su desconcierto, ya que considera que esta decisión no atendería la situación actual del menor consumo de leche en el país, y por ende podría afectar la nutrición y seguridad alimentaria, impactando la productividad.

En este sentido, para los analistas, dicho incremento del acopio, por sí solo, no dice nada. “Lo primero que se resalta es que Antioquia, principal productor nacional, apenas crece 1%, posiblemente por las dificultades financieras de los ganaderos en 2021 y el exceso de lluvias por La Niña. En contraste, Boyacá creció 17%, Nariño 9% y el agregado del resto de regiones 20%. Adicionalmente, el comportamiento mes a mes ha empezado a cambiar: mientras que de junio a octubre el acopio crecía entre 10% y 13% (variación anual), para noviembre el aumento fue de tan solo 2,7%, lo que podría estar reflejando el menor apetito por compras por parte de la industria procesadora”, explicaron.

Y añadió que en 2022 el aumento del precio pagado al productor por la industria procesadora láctea fue de 47,2% ; mientras que los costos de producción del sector primario incrementaron en un 17,2%. “Solicitamos información y cálculos que sustenten este desproporcionado incremento, que no tiene en cuenta al consumidor”, sostuvo.

“Esto no significa que si el precio de un litro de leche pagado al productor fue de $1.900 en febrero pasado, entonces llegará ahora a $2.394. No funciona así. Ya el mercado en buena medida ha remunerado tal incremento por cuenta de la disminución en la producción de leche, por lo cual el alza de precios dependerá de que la producción se mantenga a la baja o estable y que el nivel de importaciones no se incremente para sustituir la leche de origen local”, apuntó Óscar Cubillos, jefe de planeación y estudios económicos de Fedegán.

Así las cosas, todo apunta a que este 2023 el gran desafío del sector lechero será impactar lo menos posible el costo del producto para los colombianos, con el fin de conquistar, de nuevo, su decisión de compra