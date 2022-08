En los últimos años el crédito ha tomado un rol muy importante en el gasto de las familias. De acuerdo con Camilo Herrera, director de Raddar, el crédito pasó de ser el 7% en el 2004, a representar el 27% en el 2021.

“Esto se da porque hay más gente bancarizada y más acceso a crédito y servicios financieros, lo que permite que las personas se endeuden para comprar bienes durables y semidurables”, afirmó.

Y destacó que no es malo endeudarnos, lo perjudicial es no saberlo hacer: “Si te endeudas para comprar una casa, es lógico porque no tienes $200 millones para comprar la casa. La única opción es hacerlo por medio de un crédito. Si se hace para ir a almorzar, no está bien”, puntualizó Herrera.