Más de 100 películas podrán verse gratis en cinco municipios del Valle de Aburrá

Desde hace seis años, cuando se creó Cinemancia, uno de los propósitos del festival ha sido demostrar que, contrario a otros tipos de arte, la historia del cine se vive en la sala y no en los libros de historia, por solo poner un ejemplo. En 2026, cuando el evento celebra su sexta edición, esta meta sigue en la mira del festival de cine más grande que se realiza año a año en el Valle de Aburrá.
Del 3 al 12 de septiembre llegarán 109 películas provenientes de 24 países a Medellín, Envigado, Caldas, Itagüí y Bello. Además de las 77 proyecciones que tendrá Cinemancia en 2026, contará con espacios de formación y encuentros con expertos nacionales e internacionales.
Lea: ‘Ayuno y cenizas’: el documental colombiano que cuenta la historia de cuatro hombres y su lucha con las drogas
Una de las novedades de este año son las nuevas alianzas del festival con la Embajada de Austria y con la Cooperación Española, las cuales permiten que producciones de esos países lleguen por primera vez a la ciudad y que también directores de esas nacionalidades visiten el país, como es el caso del realizador austriaco Thomas Fürhapter.
De hecho, este año Cinemancia realizará una retrospectiva de la obra de este cineasta que, como dice Pablo Beltrán, director del festival, “es un documentalista que mira con una precisión que es casi quirúrgica, porque duele y que, al mismo tiempo, revela secretos. Es como mirar dentro del cuerpo y descubrir los misterios del funcionamiento del mundo”.
Otro de los asuntos para resaltar de Cinemancia 2026 es la retrospectiva a la filmografía del chileno José Luis Torres Leiva, considerado por algunos como uno de los directores de cine más importantes de la región.