Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Tribunal Militar revive investigación al jefe de escoltas de Miguel Uribe por posible omisión antes del atentado

La investigación busca establecer si Víctor Hugo Gómez Velasco incurrió o no en el delito de prevaricato por omisión.

  • Miguel UribeTurbay, exsenador y precandidato presidencial asesinado en Bogotá en 2025. Foto: El Colombiano
    Miguel UribeTurbay, exsenador y precandidato presidencial asesinado en Bogotá en 2025. Foto: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El Tribunal Superior Militar y Policial ordenó revivir la investigación penal contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien estaba al frente del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay cuando ocurrió el atentado que terminó con su vida.

La decisión deja sin efecto el cierre del expediente que había sido ordenado en primera instancia y obliga a que el proceso continúe para determinar si el uniformado pudo tener algún tipo de responsabilidad penal por su actuación antes del ataque.

El proceso se concentra específicamente en una posible conducta de prevaricato por omisión, relacionada con un eventual incumplimiento o retraso en las gestiones que correspondían al esquema de seguridad para garantizar la protección del senador durante el evento público en el que fue atacado.

Lea también: Exclusivo | Fiscalía supo que grupo de escoltas de Miguel Uribe podían ser cómplices 46 días después del atentado

La decisión del Tribunal se produjo luego de una apelación presentada por la Procuraduría, que cuestionó el archivo de la investigación y advirtió posibles inconsistencias jurídicas en la determinación adoptada por el juzgado militar que conoció inicialmente el caso.

Con la decisión de segunda instancia, el expediente deberá continuar su trámite y los investigadores tendrán que establecer si las actuaciones —o eventuales omisiones— de Gómez Velasco tuvieron alguna relevancia frente a las circunstancias de seguridad que rodearon el atentado.

Las dudas sobre el esquema de seguridad Uno de los puntos que deberá volver a ser examinado es la preparación del esquema de protección para el evento en el que ocurrió el ataque.

Le puede interesar: “Mami, ¿a ti te van a matar como a mi papá?”: El drama que vive María Claudia Tarazona tras posible infiltración al esquema de Miguel Uribe

En primera instancia, el juzgado militar había considerado que el esquema de seguridad del senador tenía capacidades limitadas y que la información relacionada con la agenda del evento habría sido comunicada de manera tardía al equipo encargado de su protección. Esos elementos habían sido utilizados como parte de los argumentos para cerrar la investigación contra Gómez Velasco.

Sin embargo, la Procuraduría cuestionó esa determinación y llevó el caso ante el Tribunal Superior Militar y Policial, que terminó anulando la decisión de primera instancia.

Ahora, la investigación deberá establecer qué información recibió el jefe del esquema, cuándo la recibió, qué gestiones realizó a partir de esa información y si existieron actuaciones que debieron ejecutarse y no se realizaron.

No se pierda: “Escolta del senador”: el contacto telefónico que podría destapar posible infiltración en magnicidio de Miguel Uribe

El punto central será determinar si esas eventuales omisiones pueden tener relevancia penal y si encajan en el delito que es objeto de investigación.

La reapertura del expediente no significa que Gómez Velasco haya sido declarado responsable. Se trata de la continuación de una investigación que deberá determinar si existió o no una conducta penalmente relevante.

El contacto “escolta senador”

La Fiscalía, junto con su equipo investigador, avanza en establecer quién es la persona que aparece registrada en el teléfono de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”, condenado por magnicidio de Miguel Uribe, bajo el nombre de “escolta senador” o “escolta del senador”.

La investigación busca determinar si este contacto habría servido para facilitar información privilegiada a los criminales que participaron en la planeación y ejecución del atentado contra el exsenador Uribe Turbay, o si, por el contrario, el registro pudo haber sido utilizado para crear una falsa apariencia de acceso al esquema de seguridad y eventualmente desviar la investigación.

Uno de los principales objetivos de los investigadores, según se conoció, es establecer si efectivamente existieron comunicaciones entre ese contacto y Arteaga, quién utilizaba el número, qué información pudo haber sido suministrada y si hubo algún tipo de contraprestación económica.

Lea también: Hace un año murió Miguel Uribe, ¿quién dio la orden?

La importancia del contacto no está únicamente en el nombre con el que aparecía guardado.

Lo que encendió las alarmas de los investigadores fue el relato de uno de los menores vinculados a la estructura criminal, de acuerdo a dos de los expedientes del caso a los que accedió EL COLOMBIANO.

El testigo citado aseguró a los investigadores haber presenciado una comunicación entre alias Chipi y esa persona donde el cabecilla hablaba de información que, según él, procedía de alguien cercano al esquema de seguridad del exprecandidato presidencial Miguel Uribe, que habría servido de informante con la Segunda Marquetalia, la organización disidente de Farc señalada por la Fiscalía de estar detrás del magnicidio.

No se pierda: Condenan a 21 años de prisión a Harold Barragán, implicado en planear atentado contra Miguel Uribe Turbay

El episodio más concreto ocurrió, según el testimonio incorporado al expediente de alias El Viejo conocido por este diario, en mayo de 2025, antes del atentado.

El menor conocido como “Churco”, quien entregó a las autoridades su teléfono Oppo A58, integrante de la estructura que se preparaba para ejecutar el ataque, contó que se encontraba con “Chipi” en un taller de motocicletas en Engativá.

En determinado momento, el cabecilla realizó una comunicación por WhatsApp con un contacto identificado como “escolta, senador”. La conversación fue extraordinariamente breve.

De acuerdo con el relato, el interlocutor respondió rápidamente y pronunció únicamente una frase: “Hay manifestaciones”. Después de esas palabras, la comunicación terminó.

Preguntas y respuestas

¿Qué decidió el Tribunal Superior Militar y Policial?
El Tribunal Superior Militar y Policial ordenó reanudar la investigación penal contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien estaba al frente del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay cuando ocurrió el atentado.
¿Qué pasó con la decisión que había cerrado el caso?
El Tribunal dejó sin efecto la decisión de primera instancia que había ordenado el archivo de la investigación contra Gómez Velasco.
¿Por qué se investiga al subcomisario?
La investigación busca establecer si pudo existir alguna responsabilidad penal por su actuación u omisión en las labores de seguridad asignadas al esquema de protección del senador.
¿Qué delito se investiga?
El proceso está relacionado con una posible conducta de prevaricato por omisión, que se refiere al eventual incumplimiento o retraso injustificado en la ejecución de actuaciones que correspondían al funcionario.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos