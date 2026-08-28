Vuelve Twitter: la plataforma del pájaro azul le envió un mensaje al dueño de X, Elon Musk

El nombre Twitter vuelve a las redes sociales gracias a un antiguo integrante de esa plataforma; sin embargo, su regreso se da apartado de quien lo reemplazó: X. Los protagonistas del regreso del pájaro azul le enviaron un mensaje a Elon Musk. El magnate dueño de SpaceX y Tesla anunció el 23 de julio de 2023 que la plataforma conocida en ese entonces como Twitter cambiaba de nombre y se iniciaba el final del pájaro azul. Al día siguiente, la red cambió el logo por la X blanca sobre fondo negro, haciendo la transición a la identidad visual de la actualidad. Este movimiento acabó con la tradición que estaba desde el 2006 con los tuits y los retweets. Sin embargo, la red del pájaro azul estaría de vuelta con una nueva plataforma llamada Twitter.now, que fue lanzada por la startup estadounidense Operation Bluebird. El proyecto es liderado por Stephen Coates, antiguo abogado de marcas de Twitter y miembro del consejo de administración de la plataforma original y al parecer, en su regreso la red no busca ser una copia de la anterior, sino un servicio diferente planteado como una “plaza pública” centrada en la confianza, la transparencia y el control de los propios usuarios. Lea también: ¿Prohibir no sirve para nada? Restricción de redes sociales para menores en Australia tuvo poco impacto En su página de bienvenida, los creadores de esta nueva red no ocultan su postura de rebelión frente a Elon Musk y X Corp., con mensajes directos como: “El hombre más rico del mundo lo compró y lo arruinó” o “Goliat tiene dinero. Nosotros te tenemos a ti”.

Así se ve la interfaz inicial de Twitter. Foto: Captura de pantalla twitter.now

El sitio conserva la interfaz clásica y funciones tradicionales como las respuestas y los retuits, pero busca diferenciarse técnicamente bajo la filosofía de “libertad de expresión, no libertad de alcance”. “Reconstruyendo la plaza pública abierta y en tiempo real sobre una base de confianza”, dice en su página de bienvenida. El nuevo Twitter, según el anuncio de Coates en sus redes sociales, tendrá el sistema Vera / Trust Os que es una herramienta de moderación basada en inteligencia artificial de Gemini que se encargará de analizar la veracidad de las publicaciones. Los usuarios también tendrán un control deslizable de 0 a 100 que les permitirá elegir cuánta credibilidad o ruido quieren ver en sus feeds además de que, subir la perilla restringirá el feed a publicaciones verificadas o de cuentas de confianza; bajarla abrirá el feed a una variedad mayor de opiniones que podrían incluir desinformación o discursos de odio. Con esto último se buscaría evitar la censura directa o el veto de cuentas, delegando la decisión de visibilidad al usuario en lugar de a un algoritmo opaco.

Por el momento, la plataforma se encuentra en una fase de acceso anticipado exclusiva para quienes realicen donaciones de pago. Quién done 20 dólares estará en la categoría Fundador y le permitirá asegurar un nombre de usuario (handle), además de darle una insignia con número de fundador y asegura el acceso antes del lanzamiento al público masivo. Pero, quien done 40 dólares o más, se le otorga todos los beneficios anteriores y una insignia adicional; estos fondos extras están destinados a financiar la batalla legal que sostienen por el nombre de la red. Justamente, este relanzamiento ha abierto un importante frente judicial en Delaware (Estados Unidos). X Corp. (la empresa de Elon Musk) demandó a la startup para impedir que operen bajo el nombre de Twitter, argumentando que conservan la propiedad exclusiva de la marca tras haber adquirido la empresa en 2022 por 44.000 millones de dólares. Sin embargo, Operation Bluebird se defiende bajo la doctrina del “abandono de marca”. La compañía argumenta que al retirar por completo los logotipos, el nombre de Twitter y el término “tweet” para cambiarlos por la identidad visual de “X” hace unos tres años, X Corp. dejó de usar comercialmente estos activos. Siga leyendo | Desde bloquear filtros de ‘cirugía estética’ hasta activarles el ‘Modo Escolar’: los 13 cambios en Facebook e Instagram para proteger a los niños Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas