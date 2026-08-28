Ingeniero del Dagrd, que ayudó a diagnosticar edificios enfermos de Medellín, será nuevo subdirector nacional de la Ungrd

No es un secreto que Medellín y Antioquia son modelo nacional en la gestión del riesgo y prevención de desastres. Hechos como el colapso del edificio Space y otros tantos a los que se les detectaron daños estructurales, y fueron evacuados salvando miles de vidas, han sido destacados también a nivel internacional. Precisamente, Hernán Darío Díaz, uno de los profesionales que hizo parte del equipo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), encargado de diagnosticar las patologías y riesgo en esas estructuras, y ordenar la inmediata evacuación de los ocupantes, fue nombrado este viernes subdirector nacional de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Entérese: Ingeniero que ayudó a salvar vidas en el Space y a detectar edificios ‘enfermos’ en Medellín apoya búsqueda en Pereira

Una trayectoria marcada por las mayores emergencias del país

Díaz es ingeniero civil especializado en atención y prevención de desastres y en gestión del riesgo. Hizo parte del Dagrán (máximo organismo en atención de emergencias en Antioquia), y del Dagrd. Ha dejado su huella en tragedias como la de la avalancha de Mocoa (Putumayo), en 2017, en la recuperación en Providencia por el huracán Iota en el 2020 y la caída del edificio Space, en Medellín, durante 2013. Su trabajo fue reconocido como histórico al ser el cerebro detrás del diagnóstico técnico de un puñado de edificios ‘enfermos’ en la ciudad y las órdenes de evacuación que les salvaron la vida a miles de personas.

El peso estratégico de la subdirección en la UNGRD

El nombramiento de Díaz reviste importancia, pues este cargo, que fuera el que en su momento ocupó Sneyder Pinilla, condenado por corrupción, tiene responsabilidades de alto nivel y confianza, no solo para la entidad, sino para el mismo Gobierno nacional, como quiera que es quien ordena desembolsos presupuestales cuantiosos para la atención de emergencias. Según Jaime Enrique Gómez, exdirector del Dagrán (máximo organismo en atención de emergencias en Antioquia) y quien fuese subdiector del Dagrd, la gestión del riesgo comprende conocimiento, reducción y manejo de desastres: prevención, mitigación, protección financiera, preparación y respuesta. Enfatizó que la ciudad y el departamento han sido referentes por priorizar la experiencia técnica y adoptar tempranamente este modelo, y destacó que Hernán Díaz y otros funcionarios que están llegando a la entidad nacional son profesionales técnicos y muy competentes. “Antioquia siempre le ha dado la importancia a la gestión de riesgo. En el 2012, cuando no existía la Ley 1523, Medellín ya había creado el Dagrd, que es el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Ya estábamos hablando en términos de gestión de riesgo, es decir, en el 2011, Medellín ya estaba adoptando lo que unos meses más adelante el gobierno nacional iba a sacar con la ley. Siempre hemos sido adelantados en ese tema, y le hemos dado la importancia, porque siempre ha habido gente técnica, con conocimiento”, apuntó. Uno de los primeros nombramientos que hizo el presidente Abelardo de la Espriella para su gabinete fue el de David Santiago Tamayo Roldán como director de esa entidad, tan polémica en el gobierno pasado por los actos de corrupción cometidos por Olmedo López y Pinilla.

David Santiago Tamayo: el antioqueño que asumirá el reto de recuperar la UNGRD. Foto: imagen tomada de video de EPM

Tamayo es ingeniero geólogo con maestría en Gestión del Riesgo de Desastres y está armando un equipo experto en una entidad que careció, durante el gobierno Petro, precisamente de ese conocimiento técnico y, por el contrario, estuvo plagada de denuncias de politiquería. Como su mano derecha, Díaz tendrá a su cargo el manejo de desastres, que, según explicó Jaime Enrique Gómez, es cuando es saber cómo de va a atender una emergencia. “Pero no solo actuar cuando está el desastre, sino antes, cómo nos preparamos para atender las emergencias. Es decir, entregar equipos a los bomberos, capacitar, entrenamiento. Preparación para la respuesta”, concluyó.

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