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Se quemó un ícono turístico de Necoclí a pocas cuadras de la estación de bomberos

Las llamas destruyeron el tradicional establecimiento turístico. No se reportaron heridos, y las autoridades investigan las causas, entre ellas un posible cortocircuito.

  • Arriba, imagen del incendio. Abajo, como quedó Punta Palmera. Fotos: cortesía.
    Arriba, imagen del incendio. Abajo, como quedó Punta Palmera. Fotos: cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un fuerte incendio destruyó en la madrugada de este miércoles 30 de septiembre el establecimiento Punta Palmera, uno de los sitios más emblemáticos y tradicionales de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Según el reporte preliminar, la emergencia se presentó cerca de la medianoche. Los bomberos llegaron al lugar minutos después y trabajaron para controlar el fuego y evitar que se propagara a otros puntos del sector.

En la atención utilizaron un camión cisterna y cerca de cinco tramos de manguera, con apoyo de habitantes de la zona que acudieron a colaborar. Finalmente, la emergencia fue controlada por completo hacia las 3:10 a. m.

Entérese: El ‘Súper Niño’ se acerca y el 35% de Antioquia está en alto riesgo ante incendios forestales

Pese a esos esfuerzos, las llamas avanzaron rápidamente y consumieron por completo el lugar, reconocido punto turístico y de encuentro de habitantes y visitantes del municipio.

De acuerdo con el registro de la emergencia, el incendio afectó nueve cabañas, cuatro quioscos y un quiosco grande para eventos. Según los habitantes, la situación superó la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos y la Policía, que atendieron el hecho.

Uno de los aspectos que más inquietud genera es que el establecimiento queda a cuatro cuadras de la estación de bomberos y, aun así, tardaron varias horas en controlar el incendio.

Esto precisamente ha despertado la indignación de los habitantes pues cuestionan si el Cuerpo de Bomberos está dotado por el equipo y la capacidad de respuesta necesaria en estas situaciones.

Las autoridades verifican los daños materiales y las causas del incendio. De manera preliminar se contempla un posible corto circuito, pero no hay confirmación oficial. Se espera que se realice un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para evaluar las afectaciones.

La emergencia deja tristeza entre quienes frecuentaban el lugar, que durante años fue escenario de reuniones, encuentros y momentos especiales para propios y visitantes.

Lea más: Tan solo en agosto hubo 45 incendios en jurisdicción de Corantioquia, ¿cuántas hectáreas se afectaron?

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué era Punta Palmera para el turismo de Necoclí?
Era uno de los puntos de encuentro y hospedaje más representativos del municipio. Durante años sirvió como referente de eventos sociales y descanso para los turistas que visitan las playas del Urabá antioqueño y la comunidad local.
¿Por qué falló la capacidad de atención en el sitio del incendio?
El fuego se propagó velozmente por los materiales secos de la infraestructura (madera y paja). Además, el cuerpo de bomberos no contaba con su carro tanque principal por estar en mantenimiento preventivo, debiendo recurrir a una minimáquina de menor capacidad y al esfuerzo manual de los vecinos.
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